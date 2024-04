Statt ESC: RTL setzt auf «Die große Lachparade»

TV-News

Neben dem neuen Clipshow-Format präsentiert Mario Barth in einer neuen Show «Die größten Stars der Comedy».

Wenn am 11. Mai im schwedischen Malmö der «Eurovision Song Contest» stattfindet, verzichten die deutschen TV-Sender in der Regel auf ausschweifendes Konkurrenzprogramm. RTL wagt am Samstagabend dennoch einen Versuch eine neue Programmmarke zu starten und versucht dem ESC abgeneigte Zuschauer mitzu unterhalten. Bei der Clipshow werden die „55 lustigsten Momente vor laufender Kamera“ gezeigt.Es gibt ein Wiedersehen mit Cindy aus Marzahn, René Marik und der wohl bekanntesten Handpuppe Deutschlands, dem Maulwurf, oder einem Klassiker der «Versteckte Kamera»-Geschichte, als Fußball-Legende David Beckham an der Nase herumgeführt wurde. Außerdem soll Comedian Kaya Yanar beweisen, wie lustig es sein kann, Kleinanzeigen im Internet durchzulesen.Auch wenige Tage später, am Mittwoch, den 15. Mai, setzt RTL auf Comedy. Auf dem Plan steht. Der Berliner Komiker begrüßt in seiner neuen Show die Crème de la Crème der Comedyszene wie Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Guido Cantz und Mike Krüger.