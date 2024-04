RTL schickt neue «Blaulicht Reports» auf Sendung

TV-News

Die Scripted Reality, die zwischen 20215 und 2017 produziert wurde, kehrt mit neuen Folgen ins Nachmittagsprogramm zurück. «Verklag mich doch!» verabschiedet sich.

Am 10. Mai sendet RTL die vorerst letzte Episoden der Neuauflage. Das Format, das seit Oktober 2023 von Montag bis Freitag um 17:00 Uhr den Vorlauf von «Unter Uns» bildet, wird von einer anderen Scripted Reality ersetzt, die RTL mit neuen Folgen rebooten wird:. Das Format wurde zwischen 2015 und 2017 produziert und viele Jahre in der Daytime wiederholt. Aktuell laufen zahlreiche Ausgaben noch immer im Nachtprogramm. Ab dem 13. Mai gibt es immer um 17:00 Uhr neue Folgen.«Der Blaulicht Report» bildet damit gemeinsam mit den «Strafgerichten» von Barbara Salesch und Ulrich Wetzel das neue Line-up nach «Punkt 12». Zuletzt tat sich das Trio um «Verklag mich doch!» aber beim jungen Publikum durchaus schwer. Der Anteil der über 50-jährigen Zuschauer ist im Nachmittagsprogramm auffällig hoch. Fraglich, ob die alte Sendermarke daran etwas ändern kann.RTL verspricht in seine Ankündigung zumindest „mitreißende Geschichten“ aus dem Berufsalltag von drei Polizistenduos. «Der Blaulicht Report – Die neuen Einsätze» behandelt unter anderem Straftaten wie Identitätsdiebstahl, Gewaltdelikte, mysteriöse Einbrüche oder Stalking. In alltagsnahen Geschichten sollen dabei moderne Beweismittel zum Einsatz kommen, denn inzwischen spielen Social Media, Ortungs-Apps und ähnliches eine wichtige Rolle bei der Ermittlungsarbeit der Beamten.In 30-minütigen Folgen werden jeweils zwei Einsätze gezeigt. Als Neuerung kommentieren die Polizisten den aktuellen Fall und geben den Zuschauern dabei tiefere Einblicke in ihre Arbeit. Vor der Kamera der Scripted Reality stehen "Toto" Hennemann, Stephan Sindera, Paul Richter und Christian Dillenbach sowie Martin Hintzen, der auch im Originalformat zu sehen war. Ergänzt werden diese TV-Urgesteine in der «Blaulicht Report»-Neuauflage durch Adrienne Koleszár, die als Polizeioberkommissarin Alena Koch demonstriert, dass auch sie den Polizeiberuf in allen Facetten kennt.