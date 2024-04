Verschmähte Netflix-Serie «Pauline» startet Ende Mai bei Disney+

TV-News

Die Produktion der bildundtonfabrik erscheint am 22. Mai auf dem Streamingdienst. Heute sind die ersten Bilder erschienen.

Im Sommer 2022 sollte eigentlich die Produktion der Seriebeginnen, doch der ursprünglich für das Projekt vorgesehene Streamingdienst erteilte der Produktionsfirma bildundtonfabrik (btf) äußerst kurzfristig eine Absage. Ein knappes Jahr später fand die übernatürliche Coming-of-Age-Geschichte bei Disney+ eine neue Heimat. Die sechs hergestellten Episoden haben debütieren auf der Plattform am 22. Mai. Disney+ veröffentlichte nun auch erste Bilder der Serie (siehe unten).Die Hauptrolle der titelgebenden Pauline, einer 19-jährigen Schülerin, die kurz vor dem Abi steht und unverhofft von ihrem One-Night-Stand Lukas schwanger wird, spielt Sira-Anna Faal. Lukas wird gespielt von Ludger Bökelmann. Das vermasselt Paulines gesamten Pläne – Gefühle für Lukas oder überhaupt eine Beziehung kann sie gerade gar nicht gebrauchen! Als Lukas ihr auch noch offenbart, dass er der Sohn des leibhaftigen Teufels ist, ist plötzlich nichts mehr „normal“. Noch dazu stimmt mit der Schwangerschaft etwas ganz und gar nicht: Der Junior-Dämon in Paulines Bauch gibt ihr übernatürliche Kräfte und entpuppt sich als entscheidende Macht im epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Kein Wunder also, dass Pauline zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen gerät – und damit ins Visier der Höllenfürstin selbst. Wie rettet Pauline einfach mal kurz die Welt?In weiteren Rollen sind Lukas von Horbatschewsky, Johanna Hens, Andrea Sawatzki, Dimitrij Schaad, Amira Ghazalla sowie Nikeata Thompson zu sehen. Executive Producer der Serie sind Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann von der btf, die für Netflix «King of Stonks» und «How to Sell Drugs Online (Fast)» produzierten. Für die Drehbücher der Serie zeichnet Head-Autor Sebastian Colley („Buba“, „How to Sell Drugs Online (Fast)“) gemeinsam mit Alma Buddecke, Sophie Yukiko und Elena Lyubarskaya verantwortlich. Creator von «Pauline» sind Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann, Sebastian Colley und Elena Lyubarskaya. Regie führten Arabella Bartsch (Lead-Regie), Facundo Scalerandi und Alma Buddecke.