Marvel entlässt 15 Mitarbeiter

Wirtschaft

Bei Marvel Entertainment in New York und in den Marvel Studios Burbank mussten mehrere Mitarbeiter gehen.

Die Disney-Tochter Marvel trennt sich von 15 Mitarbeitern. Das Comic-Unternehmen trennte sich von Mitarbeitern der unteren Produktions- und Entwicklungsstufen in den Marvel Studios in Burbank sowie von Mitarbeitern von Marvel Entertainment in New York. Der Grund für die Entlassungen ist der allgemeine Stellenabbau nach einem schlechten Jahr.Disney hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass die immer noch eigenständige Marvel-Einheit stärker in den Disney-Konzern integriert werden soll. Dadurch könnten einige Stellen wegfallen, wenn sich Synergien ergeben. So wird Marvel-Chef Isaac Ike Perlmutter von seinem Posten entbunden, der noch vor kurzem Nelsen Peltz in den Disney-Vorstand holen wollte. Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht.Bob Iger, CEO der Walt Disney Company, stellte im Februar eine strategische Initiative zur Neuausrichtung des Produktionsprogramms des Studios vor. Dieser Schritt ist eine Antwort auf die verschiedenen Herausforderungen der Branche und soll die Qualität des Filmangebots des Unternehmens verbessern.