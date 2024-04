«The Rookie» geht im Herbst weiter

US-Fernsehen

Nathan Fillion wird auch in einer siebten Staffel ermitteln.

Nach Informationen von "Variety" hat ABC die Serieum eine siebte Staffel verlängert. Die sechste Staffel startete erst am 20. Februar und wurde wegen der Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler um ein halbes Jahr verschoben. ABC gab an, dass die Premiere der neuen Staffel bis zu zwölf Millionen Zuschauer hatte.In der offiziellen Beschreibung von Staffel 6 heißt es: "John Nolan, einst der älteste Neuling beim LAPD, hat seine Lebenserfahrung, seine Entschlossenheit und seinen Sinn für Humor genutzt, um mit den 20 Jahre jüngeren Neulingen mitzuhalten. Nolan hat das Gefühl, dass es nicht mehr viel besser werden kann, jetzt, da sein Leben mit Bailey (Dewan) voranschreitet und er seinen Karriereweg eingeschlagen hat. Aber er und sein Team müssen sich erst mit den Nachwirkungen der jüngsten Angriffe auseinandersetzen, bevor sie weitermachen können".Der Fernsehsender ABC hat zahlreiche Serien für die kommende Saison verlängert. «The Good Doctor» und «Station 19» enden jedoch in diesem Frühjahr. Wie es mit «The Conners» und «Not Dead Yet» weitergeht, ist noch unklar. Außerdem hat ABC die Serie «High Potential» im Köcher, die eigentlich im Herbst starten sollte. Von Ryan Murphy hat der Sender außerdem «Dr. Odyssey» bestellt.