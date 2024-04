Apple dreht «Hollywood Con Queen» an

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm soll zahlreiche Betrügereien aufdecken.

Apple TV+ hat eine Serienbestellung für die fesselnde dreiteilige Dokumentarseriedes Emmy-prämierten Filmemachers Chris Smith («Tiger King», «Fyre») bekannt gegeben. Basierend auf den Originalberichten des Enthüllungsjournalisten Scott Johnson und seinem bei Harper Collins erschienenen Buch "Hollywood Con Queen: The Hunt for an Evil Genius", erforscht «Hollywood Con Queen» die schockierende Geschichte hinter einem der größten Betrügereien Hollywoods. Die Serie soll am 8. Mai 2024 weltweit auf Apple TV+ starten.Eine mysteriöse Figur, die als "Con Queen" bezeichnet wird, gibt sich als die mächtigsten Frauen der Branche aus und lockt ahnungslose Opfer mit dem Versprechen einer lebensverändernden Karrierechance nach Indonesien. Die Zielpersonen der "Con Queen" verausgaben ihre persönlichen Finanzen auf der Suche nach dem großen Durchbruch, während sie in einem perversen psychologischen Spiel rund um den Globus ausgenutzt werden. Der Betrug erregt schließlich die Aufmerksamkeit des erfahrenen Enthüllungsjournalisten Scott Johnson von „The Hollywood Reporter“ und der engagierten Privatdetektivin Nicole Kotsianas, ehemals K2 Integrity, die sich auf die Suche nach der Wahrheit machen und dabei eine Geschichte entdecken, die seltsamer ist, als sie es sich hätten vorstellen können.«Hollywood Con Queen» wird für Apple TV+ von Library Films produziert, wobei Chris Smith als Regisseur und ausführender Produzent neben dem ausführenden Produzenten Ben Anderson fungiert. Scott Johnson fungiert als beratender Produzent.