P7S1 muss «The Voice»-Jury neu besetzen

Giovanni Zarrella teilte mit, dass er in diesem Jahr aus Zeitgründen nicht zur Verfügung stehe.

Vor einem Monat stellte die Instagram-Seite vondie Frage in den Raum, welchen Coach die Follower gerne für die kommende Staffel nominieren würden. Wie sich nun herausstellt, wurde der Post vom 16. März in weiser Voraussicht veröffentlicht. Denn Giovanni Zarrella, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Shirin David, Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz auf den berühmten roten Drehstühlen Platz nahm, hat nun seine Rückkehr zur Castingshow in diesem Jahr abgesagt.Ebenfalls via Instagram erklärte der Entertainer, dass er seinem «The Voice»-Arbeitgeber ProSiebenSat.1 mitgeteilt habe, dass er in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehe. Zarrella begründet die Entscheidung mit einem vollen Terminkalender. „In meiner Welt ist es so, wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent. 100 Prozent Liebe, Aufmerksamkeit und Leidenschaft“, so der Sänger, der einst durch die ProSieben-Castingshow «Popstars» bekannt wurde. Zarrella möchte unter anderem Zeit mit seiner Familie verbringen, beruflich ist er zudem durch drei Aufzeichnungen seiner ZDF-Showsowie eine ab Juni beginnende Live-Tour sowie die Promotion seines neuen Albums eingespannt.„Und weil das alles so jetzt ist, habe ich schweren Herzens vor einigen Tagen bei dem Team von «The Voice of Germany» gesagt, dass ich für dieses Jahr leider nicht zur Verfügung stehe“, erklärte Zarrella in der Videobotschaft, die inzwischen nicht mehr abrufbar ist. Er habe eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens mit «Voice» gehabt. Ein endgültiges Aus bei «The Voice» schloss er nicht aus: „Vielleicht dann im nächsten Jahr oder irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder.“Mit wem die Jury-Stühle in der kommenden Staffel besetzt sein werden, ist noch nicht bekannt. Die beiden Unterföhringer Sender Sat.1 und ProSieben machte darüber noch keine Angaben, äußerten sich zum Ende der Zusammenarbeit mit Giovanni Zarrella ebenfalls noch nicht. Aktuell sucht die Castingshow von Bildergarten Entertainment nach neuen Talenten. Und möglicherweise gewinnt der Instagram-Post neu an Fahrt. Aktuell habe die Fans über 4.000 Mal kommentiert, wen sie sich als Coach wünschen.