Quotencheck

Nach der Rekordstaffel 2023 lief es für die vierte Runde des Primetime-Ablegers in diesem Jahr nicht ganz so gut. VOX war trotzdem zufrieden.

Im vergangenen Jahr lieferte Roland Trettl mit der dritten Runde des Primetime-Ablegersherausragend gut ab. Mit teilweise über zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es für die acht Folgen ausgesprochen gut, sodass unterm Strich ein durchschnittlicher Marktanteil von 9,7 Prozent zu Buche stand. Auch in diesem Jahr präsentierte VOX acht neue Folgen der Datingshow.Der Auftakt am 5. Februar 2024 tat sich jedoch etwas schwerer und musste sich mit 0,44 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren begnügen. Die Vorjahres-Reichweite belief sich auf 0,60 Millionen Zuschauer. Die Sehbeteiligung führte in diesem Jahr zu 7,6 Prozent. Insgesamt verbuchte der Kölner Sender 1,02 Millionen Seher und 3,8 Prozent. Folge zwei kam auf 0,99 Millionen Seher und 3,7 Prozent. In der Zielgruppe stieg das Ergebnis leicht auf 0,45 Millionen Umworbene und 8,0 Prozent. Ab dem 19. Februar stieg die Gesamtreichweite signifikant an und erhöhte sich auf 1,10 Millionen. Der Marktanteil kletterte auf 4,2 Prozent. Auch in der Zielgruppe generierte man mit 0,52 Millionen und 9,2 Prozent das beste Ergebnis der Staffel.Ende Februar bestätigte sich das Ergebnis der Vorwoche, es wurden 1,08 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent Marktanteil gemessen. Aus dem werberelevanten Publikum stammten 0,48 Millionen Zuschauer und 8,5 Prozent. Der März begann mit dem Staffeltief von 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 7,4 Prozent. Insgesamt erreichte man 1,05 Millionen Zuschauer, die 4,0 Prozent des TV-Publikums ausmachten. Am 11. März fiel «First Dates Hotel» erneut unter die Millionen-Marke, es standen 0,98 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil zu Buche. In der Zielgruppe ging es auf 0,46 Millionen und 8,1 Prozent etwas bergauf.Die vorletzte Ausgabe des Jahres unterhielt 1,04 Millionen Zuschauer, zum Staffelfinale schauten 1,01 Millionen vorbei. Die Marktanteile bewegten sich bei 4,0 und 3,9 Prozent. In der Zielgruppe blieb die Reichweite mit 0,44 und 0,42 Millionen zwar einigermaßen konstant, die Quote sank aber von 8,5 auf 7,7 Prozent.«First Dates Hotel» bleibt ein Erfolg für VOX und – so viel ist sicher – wird auch 2025 ordentliche Werte einfahren. Nach der herausragenden Staffel des vergangenen Jahres fehlte der vierten Runde aber der Glanz. Die Reichweite sank um knapp 200.000 Menschen auf durchschnittlich 1,03 Millionen. Der Marktanteil belief sich auf akzeptable 3,9 Prozent. Auch in der Zielgruppe sank die Sehbeteiligung massiv. Von den rund 600.000 werberelevanten Zuschauern des Vorjahres blieben noch 450.000 junge Seher übrig. Der Marktanteil sank von 9,7 auf weiterhin überdurchschnittliche 8,1 Prozent.