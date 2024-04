Douglas Henshall vertritt Caren Miosga

TV-News

Drei neue «Mord auf Shetland»-Filme werden Mitte Mai ausgestrahlt.

Das Erste strahlt drei neue-Filme aus und ersetzt damit zwei Mal die politische Talkshow «Caren Miosga», die am Sonntag um 21.45 Uhr beheimatet ist. „Gefährliche Träume“ läuft am Sonntag, den 12. Mai, um 21.45 Uhr. An Pfingstsonntag und Pfingstmontag, also eine Woche später, laufen „Tödlicher Sturz“ und „Preis der Freiheit“ – ebenfalls ab 21.45 Uhr. Frühaufsteher bekommen alle Episode ab 12. Mai um 05.30 Uhr in die ARD Mediathek gestellt.Für DI Jimmy Perez war es eine Zeit des beruflichen Stillstands und eine Zeit voller Zweifel. Seine Suspendierung ließ den Chefermittler berufliche Zwänge hinterfragen. Voller Überzeugung, dass er sich für den richtigen Beruf entschieden hat, hadert Perez dennoch mit seiner Aufgabe. Denn er weiß, die Arbeit bei der Mordkommission ist ihm nicht zuletzt auch Vorwand, um vor eigenen Problemen und Bedürfnissen zu fliehen. Und auch die erste Ermittlung nach seiner Rückkehr in den Dienst ist für DI Perez alles andere als Routine. Nach der Vorstellung seines Erstlingswerks gilt der junge Zeichner und Autor Connor Cairns als vermisst. Mit dem Fund einer zerstückelten Leiche in einem Koffer bekommt die Suche nach dem jungen Talent eine unerwartete Wende.Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) kehrt bei „Gefährliche Träume“ nach seiner Suspendierung auf die Shetlands und in den Dienst zurück. Der erste Auftrag mit seiner Kollegin Tosh (Alison O'Donnell) klingt zunächst nach Routine: Connor Cairns (Nicholas Nunn), der junge Autor einer mystischen Graphic Novel, ist nach seiner Buchvorstellung nicht nach Hause gekommen. Schon bald befürchtet die Polizei ein Verbrechen. Auch Connors Schwester Abbie (Lauren Conroy) hatte in der Nacht auf einer Landstraße einen gefährlichen Zwischenfall. Obwohl die Mutter Rachel (Shauna Macdonald) den Chefermittler um Hilfe bittet, verheimlicht der Vater Danny (Andrew Whipp), dass seine Vergangenheit eine Rolle bei den Ereignissen spielt. Ein Anschlag auf das Haus der Cairns löst den nächsten Schock aus. Als Perez erfährt, warum Danny – ein ehemaliger Drogenfahnder – mit seiner Familie auf die Insel gezogen ist, platzt ihm der Kragen. Statt endlich die ganze Wahrheit zu sagen, reist Danny jedoch aufs Festland. Von früheren Kolleginnen möchte er wissen, ob rachsüchtige Kriminelle hinter dem Verschwinden seines Sohns stecken.