Lineare TV-Premiere für zweite «Tokyo Vice»-Staffel

Die Serie war zuletzt auch im Ersten zu sehen. Die neuen Geschichten sind allerdings nun bei ProSieben Fun beheimatet.

Das Erste strahlte die erste Staffel vonim Nachtprogramm aus, jetzt startet ProSieben Fun die Ausstrahlung der zweiten Runde. Die zehn Episoden werden ab Donnerstag, den 2. Mai 2024, in Einzelepisoden ab 20.15 Uhr auf Sendung geschickt. Die lineare Fernsehpremiere erfolgte mit der ersten Staffel noch bei Starzplay.1999 ist Jake Adelstein ein aufstrebender amerikanischer Journalist, der sich dem Aufnahmetest bei Japans größter Zeitung Meicho Shimbun unterzieht. Obwohl er nicht alle Fragen beantworten kann, wird er eingestellt und der Presseabteilung der Polizei unter der wortkargen Emi Muroyama zugeteilt. Sein erster Auftrag ist es, über den Mord an Herrn Aoki zu berichten, und bei der Polizeibesprechung lernt er Detective Miyamoto kennen. Er besucht Aokis Haus und findet heraus, dass er hohe Schulden bei einer Firma hatte, die nicht zu existieren scheint. Als er dies jedoch in seinen Artikelentwurf aufnimmt, wird er angewiesen, dem Polizeibericht zu folgen und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.Nach der Arbeit geht er mit Miyamoto in einen Nachtclub und lernt dort die Hostess Samantha kennen, eine andere amerikanische Migrantin, und trifft auf Mitglieder des Yakuza-Clans Chihara-kai. Er geht mit Miyamoto nach Kabukicho, um über einen Vorfall zu berichten. Er lernt den verbitterten Detektiv Hiroto Katagiri kennen, und sie werden Zeugen eines Mannes, der Selbstmord durch Selbstverbrennung begeht. Jake besucht die Frau des Selbstmörders, die ihm erzählt, dass ihr Mann ebenfalls verschuldet war. Muroyama erklärt Jake, dass sie an einer möglichen Verbindung nicht interessiert ist und weist ihn an, die Geschichte zu beenden, aber Jake wird immer noch von Visionen der Selbstverbrennung geplagt.