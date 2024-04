Bei Passion gibts «Bettgeflüster»

TV-News

Die Fernsehstation wiederholt die schwedische Serie aus dem Jahr 2021.

An Christi Himmelfahrt, den 9. Mai 2024, startet um 20.15 Uhr die achtteilige Fernsehseriebei RTL Passion . Die Serie wird in Doppelfolgen gesendet, sodass nach vier Wochen bereits Schluss ist. „Liebe tut weh“ heißt die erste Folge der LGBTQ-Serie aus Schweden.Als die 24-jährige Line (Ulrikke Falch) von ihrer Freundin Julia (Tina Pour Davoy) verlassen wird, wendet sie sich an ihre beste Freundin Elin (Clara Henry), um Trost und Rat zu suchen, wie sie die Liebe ihres Lebens zurückgewinnen kann. Elin hat jedoch ein eher unkonventionelles Mittel gegen Lines Liebeskummer: Sie eröffnet und pflegt einen Tinder-Account in Lines Namen und hilft ihrer Freundin, durch Sex-Dates den Weg zurück zum Glück zu finden. Zwei Monate lang jede Woche ein neues Abenteuer - das ist definitiv das Erfolgsrezept, um Lines Liebeskummer zu heilen.Die schwedische Serie «Ligga» wurde von Mikael Ljung und Lina Åström entwickelt und von Breakable Films und Art & Bob aus Stockholm in Zusammenarbeit mit Discovery+ produziert.