Primetime-Check

Wie schlug sich «Harry Potter und der Gefangene von Askaban» bei Sat.1? Punktete Das Erste mit «Wer weiß denn sowas XXL»?

Das Erste setzte am Samstagabend auf 190 Minutenund erntete dafür 4,05 Millionen Zuschauer und 18,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 13,5 Prozent möglich. Das ZDF strahlteaus, die neue Geschichte kam bei 5,98 Millionen Zusehenden und 26,1 Prozent der Zuschauer an. Der Sender erreichte 0,39 Millionen junge Zuschauer und verbuchte 9,1 Prozent. Mit einer-Wiederholung schnappte man sich im Anschluss 4,14 Millionen und 19,0 Prozent bei allen sowie 5,2 Prozent bei den jungen Leuten.Eine neue-Ausgabe erreichte 1,23 Millionen Menschen bei ProSieben , mit 0,48 Millionen Umworbenen waren 11,4 Prozent sicher. RTL schickteins Duell und erreichte 1,59 Millionen, wovon 0,52 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Es wurden 14,1 Prozent Marktanteil erreicht. Vier Free-TV-Premieren vonbrachten Kabel Eins 0,29, 0,27, 0,26 und 0,19 Millionen Zuschauer und 1,8, 1,5, 1,2 und 0,9 Prozent in der Zielgruppe.lockte 0,67 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , der Sender durfte sich über 6,9 Prozent in der Zielgruppe freuen. Bis 01.20 Uhr folgte, der noch auf 0,39 Millionen Zusehende ab drei Jahren und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. RTLZWEI sendetevor 0,63 Millionen Zuschauern, danach setztemit 0,62 Millionen ein. Die Filme verbuchten 4,4 und 3,9 Prozent bei den Werberelevanten.bescherte VOX 0,52 Millionen und 6,8 Prozent, im Anschluss warnoch einmal zu sehen. Das Seefahrer-Abenteuer schnappte sich 0,38 Millionen Zuschauer und führte zu 5,5 Prozent Marktanteil.