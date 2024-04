«CSI» ersetzt gleich zwei Serien

TV-News

Außerdem strahlt Nitro eine Sonderveranstaltung zu Christi Himmelfahrt aus.

Nach dem 3. Mai ist bei Nitro Schluss mit den Serien «Im Namen des Gesetzes» und «Law & Order», die zwischen 15.00 und 18.45 Uhr ausgestrahlt werden. Ab Montag, den 6. Mai 2024, setzt die Fernsehstation auf die erste Staffel vonmit William Petersen, Jorja Fox und Marg Helgenberger. Täglich werden drei Episoden ausgestrahlt.Während der Nachtschicht bei der Spurensicherung des Las Vegas Police Department untersucht Gil Grissom einen Selbstmord, der sich als Verbrechen entpuppt: Die Abschiedsbotschaft stammt nicht von dem Toten. Ein Fingerabdruck lenkt den Verdacht auf Paul Millander, einen Hersteller von Halloween-Masken. Doch der Abdruck stammt nicht von Millander, sondern von seinem "Bestseller" - einer Gummihand, die er nach seiner eigenen Hand gefertigt hat.Zwischen 17.45 und 20.15 Uhr bleibtim Programm. Am Mittwoch und an Christi Himmelfahrt, 9. Mai, setzt die Fernsehstation auch in der Primetime auf die Serie. Los geht’s um 20.15 Uhr, die Episoden sind bis Mitternacht zu sehen.