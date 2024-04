HGTV zeigt «Home Rescue»

TV-News

Am Mittwochabend darf man mit Sängerin Stacey Solomon ausmisten.

Der Fernsehsender Home & Garten TV (HGTV) hat die Ausstrahlung vonangekündigt. Ab Montag, den 13. Mai 2024, werden die Episoden um 22.05 Uhr ausgestrahlt. Viele Menschen träumen davon – und manche wagen es: das Hamsterrad der Stadt verlassen und ein völlig autarkes Leben führen.Ein eigenes Haus, ein Gemüsegarten, ein paar Tiere oder selbst gejagtes Wild: Fertig ist der Traum vom Dasein in der Natur! Doch oft werden die anstrengende körperliche Arbeit und die potenziellen Gefahren in der Wildnis unterschätzt. In dieser Doku-Serie greifen gestandene Outdoor-Experten aus Alaska in Not geratenen Selbstversorger-Familien beim Existenzkampf unter die Arme.Eine Woche später startet die dritte Staffel von. Diese wird mittwochs ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Putzen, sortieren, upcyceln – und neue Räume schaffen: Die Sängerin und Ordnungs-Queen Stacey Solomon nimmt sechs Familien im Vereinigten Königreich mit auf eine einwöchige Mission, um ihr Zuhause komplett zu entrümpeln und es dabei durch Upcycling zu verändern. Stacey wird dabei von ihrem Dreamteam unterstützt: Ordnung ins Chaos bringen Organisatorin Dilly Carter, der Schreiner und Upcycler Robert Bent und der Putzprofi Iwan Carrington, die nichts mehr lieben als das große Ausmisten!