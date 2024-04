«First Day»: Neue Serie über Transgender

TV-News

Die neue Miniserie wird innerhalb von zwei Wochen versendet.

Der Fernsehsender ZDF strahlt im Morgenprogramm eine neue Kinderserie aus.wird am Pfingstsamstag, den 18. Mai, sowie am Samstag, den 25. Mai, jeweils ab 05.35 Uhr in Doppelfolgen gesendet. Die Drama-Serie hat bereits den Kidscreen Award, den Rockie Award/Banff, den International Emmy Kids Award und die Rose d'Or gewonnen.Zum Inhalt: Es ist Hannahs erster Tag an der Highschool. Als Transgender-Mädchen will sie nun ihre frühere Identität hinter sich lassen. Doch dann taucht Isabella auf, die ihre Vergangenheit kennt. Hannah muss nicht nur die Herausforderungen an der neuen Schule meistern, sondern auch den Mut finden, als ihr authentisches Selbst zu leben. Als sie Olivia, Jasmine und Natalie kennenlernt, taut sie langsam auf. Doch Isabella droht, ihr Geheimnis zu verraten.Jasmine lädt Hannah zu einer Übernachtungsparty ein. Hannah versucht mit einer Notlüge, ihre Transgender-Identität zu verbergen. Doch Olivia spürt, dass etwas nicht stimmt. Schließlich offenbart Hannah Olivia ihre Identität als Transgender-Mädchen. Zu Hannahs Erstaunen reagiert Olivia offen und unterstützt sie. Doch dann machen Gerüchte über Hannahs Geschlechtsidentität im Klassenchat die Runde. Isabella gerät unter Verdacht.Durch die authentische Erzählung und eine diverse Besetzung bietet die Serie Möglichkeiten an, sich mit der Vielfalt von Identitäten auseinanderzusetzen. Zudem zeigt sie positive Wege auf, gesellschaftlichen Problemen wie Ausgrenzung und Diskriminierung entgegenzuwirken.