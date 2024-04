CBS kündigt Staffelfinale-Termine an

US-Fernsehen

Zwischen 2. und 23. Mai schickt CBS seine Serien in den Sommer.

CBS hat nun die Termine für die Staffelfinale ihrer Original-Primetime-Comedys, Dramen und ungescripteten Serien für die Saison 2023-2024 bekannt gegeben. Die Fans vonsollten sich den 2. Mai vormerken, denn dann wird die dritte Staffel mit ihrem Finale abgeschlossen. Am 6. Mai finden gleich mehrere Abschiede statt:läuft vorerst das letzte Mal,sagt endgültig Lebewohl, gefolgt von den Staffelfinalen von «NCIS» und «NCIS: Hawai'i».Ein weiteres Highlight ist das Staffelfinale vonam 15. Mai, das den Abschluss der 36. Staffel markiert. Fans vonsollten sich den 16. Mai im Kalender markieren, wenn eine spezielle Doppelfolge zum Serienfinale ausgestrahlt wird. Ebenfalls an diesem Tag findet das Staffelfinale vonstatt.Am 17. Mai heißt es Abschied nehmen von(Serienfinale) und(Staffelfinale), die beide mit ihren Serienfinalen enden. Die 14. Staffel vonfindet ihr vorläufiges Finale, bevor sie im Herbst für die zweite Hälfte zurückkehrt. Weitere Serien wie, «FBI: International» und «FBI: Most Wanted» haben ihre Staffelfinale am 21. Mai. Schließlich wird am 23. Mai die erste Staffel von «Elsbeth» enden.