Netflix kauft «Dont Move»

Kino-News

Hinter dem Horror-Thriller steckt Sam Raimi.

Der neue Horrorfilm von Sam Raini, der bereits an «The Evil Dead» und «Deag Me to Hell» mitgearbeitet hat, heißtund wird exklusiv beim amerikanischen Streamingdienst Netflix zu sehen sein. «Fargo»- und «Yellowstone»-Schauspielerin Kelsey Asbille wird gemeinsam mit Finn Wittrock («The Big Short») vor der Kamera stehen.Die Geschichte handelt von einem erfahrenen Serienmörder, der einer trauernden Frau tief im Wald ein Lähmungsmittel injiziert. Als das Mittel nach und nach ihren Körper übernimmt, muss sie fliehen, sich verstecken und um ihr Leben kämpfen, bevor ihr gesamtes Nervensystem zusammenbricht.Produziert wurde «Don't Move» von Raimi und Zainab Azizi in Zusammenarbeit mit Sarah Sarandos, Alex Lebovici für Hammerstone Studios und Christian Mercuri für Capstone. Die ausführenden Produzenten sind David Haring, Roman Viaris und Ruzanna Kegeyan für Capstone; Petr Jákl und Ara Keshishian für ZQ Entertainment; Michael Pessell, Roger Chenn, Marc Manus, Schindler und Netto.