Paul Bettany geht zu «Amadeus»

Noch in diesem Jahr soll die Produktion in Ungarn starten. Will Sharpe ist auch an Bord.

Der britische BAFTA- und Emmy-nominierte Schauspieler Paul Bettany («A Very British Scandal») wurde als Darsteller für die Sky-Seriegecastet, eine Mini-Event-Serie von Autor Joe Barton («The Lazarus Project») und Regisseur Julian Farino («Giri/Haji»). Bettany wird in der Serie neben Will Sharpe («Giri/Haji») in der Hauptrolle des Wolfgang Amadeus Mozart den berühmten Komponisten Antonio Salieri verkörpern.Die Adaption des preisgekrönten Theaterstücks von Peter Shaffer ist eine gekonnte Neuinterpretation, die die mythische Rivalität der beiden Komponisten erweitert und hinterfragt. Salieri, der Held seiner eigenen Geschichte, aber der Bösewicht der Geschichte, verwandelt seinen Neid in Rache und setzt alles daran, Mozart zu behindern und seine Position im Establishment zu schützen. „Ich kann es kaum erwarten, mit Julian Farino, Joe Barton, Sky und Will Sharpe zu arbeiten, der meiner Meinung nach zweifellos der aufregendste Schauspieler seiner Generation ist“, sagt Paul Bettany.Als der 25-jährige Amadeus (Sharpe) Ende des 18. Jahrhunderts in das musikalische Zentrum des pulsierenden Wien kommt, ist er kein Kind mehr und fest entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen. Seit kurzem arbeitslos und ohne die Unterstützung seines Vaters, findet Amadeus eine unerwartete Verbündete in einer jungen Sängerin, die seine Frau werden soll: die temperamentvolle Constanze Weber Mozart. Ihre Beziehung führt ihn zum italienischen Opernstar und Hofkomponisten Antonio Salieri (Bettany) und bringt die drei auf einen Kollisionskurs, der ihr Leben und ihr Vermächtnis auf Jahre hinaus bestimmen wird.«Amadeus»“ wird von Two Cities Television (Teil der STV Studios) in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Megan Spanjian ist ausführende Produzentin für Sky Studios. Michael Jackson («Patrick Melrose») und Stephen Wright («Blue Lights») sind ausführende Produzenten für Two Cities Television. Julian Farino («Giri/Haji») und Alice Seabright («Sex Education») werden als Regisseure fungieren. Barton, Sharpe und Farino fungieren auch als ausführende Produzenten. Die Produktion soll noch in diesem Frühjahr in Ungarn beginnen. NBCUniversal Global TV Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb der Serie.