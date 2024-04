Quotencheck

In der aktuellen Saison erreichte Das Erste und das ZDF wieder Top-Zuschauerzahlen.

In dieser Saison erreichte die Verfolgung der Frauen 3,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Sprint der Herren kam dagegen nur auf 2,82 Millionen Zuschauer. Doch wie schlug sich in diesem Jahr der Staffel-Wettbewerb der Männer? Der erste Biathlon-Wettkampf fand im schwedischen Östersund statt. Wie sich Norwegen mit seinem viermaligen 7,5-Kilometer-Lauf den ersten Rang sicherte, verfolgten am Donnerstag um 15.20 Uhr 2,86 Millionen Zuschauer, sodass das ZDF auf einen fantastischen Marktanteil von 27,2 Prozent kam. Obwohl nur 0,27 Millionen junge Menschen anwesend waren, wurden phänomenale 17,3 Prozent verbucht.Im österreichischen Hochfilzen waren die Norweger wieder die schnellsten, am 10. Dezember sahen am Sonntag, den 10. Dezember, um 11.25 Uhr schon 3,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu. Weil am Sonntagmittag mehr Menschen vor der Flimmerkiste saßen, stieg der Marktanteil „nur“ auf 29,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden im Ersten 0,57 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil belief sich auf starke 22,2 Prozent.Im schweizerischen Lenzerheide fiel die Staffel aus, stattdessen ging es am 7. Januar in Oberhof weiter. Die Gewinner? Natürlich die Norweger und Das Erste , das sich am Sonntag ab 11.30 Uhr über 4,04 Millionen Zuschauer freuen durfte. Der Marktanteil belief sich dieses Mal auf phänomenale 31,7 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen befanden sich sogar 0,80 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen sagenhaften Wert von 27,4 Prozent.Beim Weltcup in Ruhpolding ging es mit der Staffel los. Am Donnerstag um 14.30 Uhr hatten 3,40 Millionen Zuschauer Zeit, am 11. Januar 2024 belief sich der Marktanteil auf 33,2 Prozent. Scheinbar war das junge Publikum verhindert, denn die Reichweite sackte auf 0,33 Millionen ab, aber immerhin blieb man mit 21,2 Prozent im sehr erfolgreichen Bereich. Gewonnen hat übrigens das norwegische Team.Erst bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nové Město na Moravě ging es mit der Staffel weiter. Das ZDF übertrug am Samstag, den 16. Februar, um 16.30 Uhr und erntete damit 4,38 Millionen Zuschauer und 28,5 Prozent Marktanteil. Die Sieger waren nun die Schweden, Norwegen musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Dieses Match verfolgten 0,44 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent.Im amerikanischen Soldier Hollow wurde die letzte Staffel der Biathlon-Saison ausgetragen. Am Freitag, den 8. März, um 20.25 Uhr waren 3,41 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich „nur“ auf 12,7 Prozent. Mit 0,42 Millionen jungen Menschen fuhr man immerhin 7,6 Prozent Marktanteil ein. Sieger wurden erneut: Richtig, die Norweger.Die Biathlon-Staffel der Herren schnappte sich im Durchschnitt 3,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und fuhr einen Marktanteil von 27,1 Prozent ein. Bei den jungen Menschen fuhren Das Erste und das ZDF 0,47 Millionen sowie 18,4 Prozent Marktanteil ein.