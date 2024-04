Dominique Moro: Es geht vor allem um Loyalität

Interview

Seit Monaten bereitet das Team von UEFA Serial Drama das spektakuläre Jubiläum von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» vor. Produzentin Moro verrät die Tricks hinter den Kulissen.

Dass am 15. April die 8.000. Folge laufen wird, ließ sich ja leicht ausrechnen. Wir haben also schon vor vielen Monaten mit der Entwicklung einer spannenden Geschichte begonnen, die in Folge 8.000 ihren dramatischen Höhepunkt findet.Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns in der UFA Serial Drama auch immer wieder stellen! Wir haben den Anspruch dramaturgisch gute Geschichten zu erzählen, einen modernen Look zu kreieren, haben einen in vielen Bereichen diversen Cast und arbeiten mit einem Team, das maximal motiviert ist.Auch mit 13 Prozent Quote sind wir noch über dem Senderschnitt und laut RTL das erfolgreichste Format auf RTL+. Wie wichtig wir für den Sender sind, zeigt sich nicht nur in der engen und guten Zusammenarbeit, sondern auch darin, dass erst im November 2023 RTL-CEO Stephan Schmitter und der CEO von Bertelsmann, Thomas Rabe, bei uns in Babelsberg waren.Der Ruhestand ruft noch lange nicht! Wolfgang ist top motiviert und freut sich mit uns auf viele weitere Jahre GZSZ.Von der Idee für das neue Set bis zum ersten Drehtag in der fertigen Kulisse hat es rund vier Monate gedauert. Wie immer saß uns die Zeit im Nacken. Im laufenden Betrieb einer täglichen Serie ein komplett neues Set zu bauen, ist eine logistische und dispositorische Meisterleistung. Es braucht ein tolles Team, das Hand in Hand zusammenarbeitet, um das in kürzester Zeit zu realisieren.Es handelt sich um eine monothematische Folge, in der es vor allem um Loyalität geht. Wer steht am Ende auf wessen Seite? Carlos, der unschuldig im Gefängnis sitzt, hat jegliche Hoffnung auf Freiheit aufgegeben und auch Alicia verzweifelt daran, dass sie nichts mehr für ihn tun kann. Katrin und Tobias wollen aus Rache bei ihrer Falschaussage bleiben. Tatsächlich zieht Katrin ihren Plan auch vor Gericht eiskalt durch, doch als Tobias in den Zeugenstand gerufen wird, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.Unsere Serie hat sich in den letzten 32 Jahren in allen Bereichen ständig weiterentwickelt. Nicht nur dramaturgisch und schauspielerisch, sondern auch das Equipment und die Dreharbeiten wurden mit der Zeit immer wieder optimiert. Es ist wie in einem Uhrwerk: Alles hängt mit allem zusammen.Auf keinen Fall! Jörn Schlönvoigt ist Teil der «GZSZ»-Familie und wird im Kolle Kiez immer ein Zuhause haben.Ja, Lara Dandelion Seibert hat sich sehr gefreut. Sie hat auf eine Rückkehr zu uns gehofft, aber nicht wirklich damit gerechnet. Schließlich starb ihre Rolle Zoe im Spätsommer 2023 den vermeintlichen Serientod. Aber Zoes Reise bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ist noch nicht zu Ende…Absolut. Bei aller Schnelllebigkeit wird der Wunsch nach Beständigkeit und Vertrautem immer größer. Gerade von den Streamingdiensten erfahren wir vermehrt größeres Interesse daran, wie man Zuschauer:innen langfristig bindet. Und wer kann das besser als eine tägliche Serie?Nein.Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es eine 10.000. Folge geben wird. Ich liebe «GZSZ» und bin seit fast zehn Jahren dabei. Ob das in acht Jahren immer noch der Fall sein wird, weiß nicht einmal Jo Gerner ().