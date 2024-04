Deutschlands 3:1-Sieg sehen 3,32 Millionen

Quotennews

Im Anschluss war «Trump – der wütende Kandidat» gesetzt. Vor allem bei den jungen Menschen lief die Trump-Doku stark.

Bereits am Freitag schlug die deutsche Nationalmannschaft bei der Qualifikation der Europameisterschaft die Österreicherinnen in Linz, um am Turnier im Sommer 2025 in der Schweiz teilzunehmen. Zwischen 18.00 und 19.45 Uhr schalteten 3,32 Millionen die Partei ein und verhalfen dem ZDF zu einem Marktanteil von 17,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,31 Millionen Zusehende gemessen, der Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent.Die um 19.00 Uhr gesendeten-Nachrichten erzielten 3,96 Millionen, Jana Pareigis fuhr 20,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,36 Millionen erzielt, sodass man sich über 11,9 Prozent Marktanteil freuen konnte. Mit der Dokumentationsetzte das ZDF ab 20.15 Uhr auf eine andere Programmfarbe. Der womöglich nächste US-Präsident wurde von Carsten Oblaender und Alexander Landsberger in einem Portrait eingefangen. 2,55 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 10,3 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,51 Millionen ergattert, sodass man auf 10,4 Prozent Marktanteil kam.Gleich vier Themen behandelte, das diese Woche von Daniel Pontzen moderiert wurde. Unter anderem sahen 1,94 Millionen Menschen, ob Deutschland auf eine Terror-Gefahr bei der Fußball-Europameisterschaft geschützt ist. Außerdem beschäftigte sich die Redaktion mit Yoga-Sekten, das brachte einen Marktanteil von 8,3 Prozent. Mit 0,37 Millionen jungen Menschen wurden 7,6 Prozent registriert.