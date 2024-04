CBS News überarbeitet sein Live-Angebot

US-Fernsehen

Der Live-Kanal CBS News 24/7 soll vor allem Inhalte aus dem Inland bringen.

Die großen Nachrichtensender wollen auf die Millionen der Kabelnetzbetreiber nicht verzichten und bauen deshalb neue digitale Zusatzkanäle für das Streaming auf. CBS News ist nicht auf der Höhe der Zeit, deshalb wollen die Verantwortlichen den Sender CBS News 24/7 überarbeiten. Moderator John Dickerson aus dem CBS News-Büro in Washington D.C. soll das neue Nachrichtenprogramm leiten."CBS News 24/7 ist eine sehr ehrgeizige Weiterentwicklung unserer Streaming-Bemühungen", sagte Wendy McMahon, Präsidentin und CEO einer Einheit, die CBS News, lokale Sender und Syndication umfasst, in einer Erklärung. "Die Daten zeigen, dass wir einen frischen, zeitnahen und unverwechselbaren Ansatz für Nachrichten und Live-Berichterstattung verfolgen. Unsere Zuschauer wollen das, und wir sind in der besten Position, es zu liefern."CBS News strebt die Quadratur des Kreises an: Bei gleichzeitiger Kostensenkung soll die Reichweite erhöht werden. Dies soll durch die Zusammenarbeit der Nachrichtenabteilungen in den CBS-Hauptsitzen mit den lokalen Nachrichtenredaktionen erreicht werden.