Hans Bender steht im Mittelpunkt des neuen Podcasts. Verena Fiebiger begibt sich auf Spurensuche.

In dem siebenteiligen Podcastbegibt sich die Journalistin und Psychologie-Podcasterin Verena Fiebiger auf die Spuren von Hans Bender. Manchen bekannt als "der deutsche Geisterjäger", ging der Psychologe und Mediziner parapsychologischen und paranormalen Ereignissen schon lange vor den «Ghostbusters» , «Supernatural» und «Akte X» auf die Spur.Hans Bender kommt 1907 in Freiburg im Breisgau auf die Welt und stirbt dort im Jahr 1991. Sein Leben ist bewegt und gezeichnet von Einschnitten. Er erlebt den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, nutzt seine Studienzeit, um verschiedene Fächer und verschiedene Städte kennenzulernen. Zu NS-Zeiten befindet er sich in der NSDAP und wird im Anschluss an den Krieg interniert. Im Anschluss daran verfolgt er eines seiner hervorstechenden Interessen: die Grenzpsychologie. Hellsehen, Telekinese, Wahrträume und andere scheinbar übernatürliche Vorkommnisse landen auf seinem Radar.Er geht den Ereignissen nach und untersucht sie nicht nur allein. Zwischen wissenschaftlicher Betrachtung, weiteren Experten und Helfern aus ungewöhnlichen Bereichen ergeben sich interessante Interpretationen und Geschichten. Diese sind ebenso spannend wie die Ereignisse, die ihnen vorausgehen.Verena geht in dem Podcast «Geisterjäger» den erstaunlichen Fällen nach, die Hans Bender faszinierten. Fabian Zweck und Klaus Uhrig führen dabei Regie. Doch es ist das ureigene Interesse von Fiebiger, das die Hörer sofort in den Bann der Serie zieht. Von Rosenheim in der ersten Episode bis hin zum Spuk beim Zahnarzt, der nicht nur Unwesen treibt, sondern sogar einen Heiratsantrag ausspricht, wird hier unfassbaren und mysteriösen Geschichten auf den Grund gegangen. Gespickt mit interessanten Details und Fakten gestalten sich die Sendungen kurzweilig und laden zum Spekulieren ein. Interviews, Expertenmeinungen und Berichte bereichern den Podcast rund um den deutschen Geisterjäger. Dadurch ist er nicht nur eine gute Wahl für alle, die bereits selbst Kontakt mit dem scheinbar Übernatürlichen gemacht haben. Auch für Skeptiker und Kritiker lohnt es sich, hier herein zuhören und die Lösungen zu erfahren.Mit sieben Folgen ist die Mini-Serie rund um Hans Bender und die ungewöhnlichen Ereignisse überschaubar in ihrem Umfang. Jede Folge dauert 30 bis 40 Minuten. Dadurch passt «Geisterjäger» als Unterhaltung zu einer längeren Fahrt oder unterhält eine ganze Woche nach Feierabend. Das ungewöhnliche Thema und der historische Ursprung bringen tiefere Einblicke mit sich und beleuchten die paranormalen Aktivitäten und die Parapsychologie von neuen Seiten. Gerade das macht einen weiteren Reiz des Podcasts aus. Reinhören lohnt sich dadurch für alle.