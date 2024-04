«Feuer & Flamme» wechselt Ende Mai nach Duisburg

TV-News

Zunächst erscheinen die sechs neuen Folgen in der ARD Mediathek, wenig später läuft die achte Staffel auch im WDR Fernsehen.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) porträtiert seit 2017 in der Doku-Serie «Feuer & Flamme» den Alltag in verschiedenen Feuerwachen im Sendegebiet. Zuletzt begleitete man die Einsatzkräfte der Bochumer Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache bei ihren Einsätzen. Im vergangenen Jahr hatte die Rundfunkanstalt neue Episoden angekündigt, die aber nicht mehr in Bochum, sondern in Duisburg produziert wurden. Nun hat die inzwischen achte Staffel einen Starttermin erhalten. In der ARD Mediathek erscheinen die sechs 45-minütigen Folgen ab dem 21. Mai, im WDR Fernsehen sind die Folgen ab 23. Mai um 20:15 Uhr zu sehen.Im Fokus der neuen Staffel steht neben dem Löschzug der Wache 3 in Hamborn auch die Hafenwache mit ihrem Feuerlöschboot sowie die Einsatzkräfte im Rettungshubschrauber Christoph 9. Die Dreharbeiten fanden von Mitte Juni bis Ende August 2023 statt, bei denen Kamerateams 70 Tage rund um die Uhr die Feuerwehrleute im Ruhrgebiet bei ihren herausfordernden Einsätzen begleiteten. Dabei waren bis zu 40 Bodycams gleichzeitig im Einsatz.Währenddessen hat neben dem WDR auch der SWR eine eigene «Feuer & Flamme»-Reihe in Arbeit. Auch hier fungiert SEO Entertainment als Produktionsfirma. Die Dreharbeiten fanden Anfang des Jahres 55 Tage lang in Heidelberg statt. Eine Ausstrahlung ist für das kommende Jahr in der ARD Mediathek geplant.