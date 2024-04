97. Oscar-Verleihung findet am 2. März 2025 statt

Kino-News

Die Gala wird um eine Woche vorverlegt, um die Pandemie-Delle auszugleichen.

Seit mehr als 20 Jahren versucht die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), die Oscar-Gala im Februar abzuhalten. Doch wegen der Olympischen Winterspiele rutschte die Verleihung des begehrten Filmpreises alle vier Jahre in den März. Im Pandemiejahr 2020 wurde «Parasite» noch am 9. Februar als bester Film ausgezeichnet, ein Jahr später fand die Verleihung am 25. April in der Union Station statt.Die 94. Gala fand am 27. März 2022 statt, 2023 und 2024 wurden die Oscars bereits Mitte März verliehen. Im kommenden Jahr werden die Academy Awards am Sonntag, den 2. März 2025 verliehen. Damit kehrt die Preisverleihung vier Jahre nach Ausbruch der Pandemie wieder zum alten Muster zurück.Zwischen dem 9. und 13. Dezember 2024 geben die Mitglieder ihre Vorabstimmung ab, am 17. Dezember werden die Shortlists veröffentlicht. Mitte Januar kann über die Nominierungen abgestimmt werden, bevor am Freitag, den 17. Januar 2025 die Nominierungen folgen. Die endgültige Abstimmung der Mitglieder findet zwischen dem 11. und 18. Februar 2025 statt.