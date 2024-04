Dreharbeiten zu «Signed, Sealed, Delivered» haben begonnen

US-Fernsehen

Die Stars Eric Mabius, Kristin Booth, Yan-Kay Crystal Lowe und Geoff Gustafson kehren in ihre Rollen zurück.

Das beliebte Team der Postbeamten ist wieder im Einsatz. Die Produktion von zwei brandneuen Folgen der beliebten Hallmark Mystery-Serie, der am längsten laufenden Filmreihe des Senders, hat begonnen. Eric Mabius («Ugly Betty»), Kristin Booth («Shifting Gears»), Yan-Kay Crystal Lowe («Break In») und Geoff Gustafson («Gilded Newport Mysteries: Murder at the Breakers») kehren in ihren Rollen als The Postables zurück. Die beliebte Serie wurde von Martha Williamson, der ausführenden Produzentin von «Touched by an Angel», entwickelt. Dreizehn «Signed, Sealed, Delivered»-Filme wurden seit 2013 ausgestrahlt.Die Stars Eric Mabius (Welcome to Christmas), Kristin Booth (Shifting Gears), Yan-Kay Crystal Lowe (Break In) und Geoff Gustafson (Gilded Newport Mysteries: Murder at the Breakers) sind wieder in ihren Rollen zu sehen. Signed, Sealed, Delivered wurde von Martha Williamson, der ausführenden Produzentin von Touched by an Angel, entwickelt.Der neue Film heißt „A Tales of Three Letters“: Oliver (Mabius), Shane (Booth), Rita (Lowe) und Norman (Gustafson) arbeiten daran, die Empfänger von drei toten Briefen zu identifizieren, die alle eine überraschende persönliche Bedeutung für sie haben. Währenddessen kämpfen Oliver und Shane damit, sich nach den Flitterwochen als Paar zurechtzufinden. (Erstausstrahlung 2024). Der zweite Film trägt den Titel „To the Moon and Back“.Martha Williamson hat eine unglaubliche Welt mit einer Reihe von Charakteren geschaffen, in die sich die Fans verliebt haben", sagt Samantha DiPippo, Senior Vice President, Development, Hallmark Media. "Ihre Leidenschaft für die Serie ist ungebrochen und wir freuen uns sehr, ihnen zwei neue Filme voller Herz, Hoffnung und Glauben anbieten zu können.