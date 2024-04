Zweiter Teil von «The Jinx» startet

US-Fernsehen

Die mehrteilige Dokumentation ist der Nachfolger von «The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst».

Die sechsteilige HBO-Original-Doku-Serie, produziert und inszeniert von dem preisgekrönten Filmemacher Andrew Jarecki, wird erstmals am Sonntag, 21. April, um 22:00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar. Neue Episoden werden an den folgenden Sonntagen zur gleichen Zeit ausgestrahlt.Die Dokumentationsreihe ist eine neue sechsteilige Fortsetzung der bahnbrechenden, mit dem Emmy(R) ausgezeichneten Dokumentarserie «The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst» von dem gefeierten Regisseur Andrew Jarecki, die 2015 auf HBO Premiere hatte. Im zweiten Teil setzen die Filmemacher ihre Ermittlungen für die nächsten acht Jahre fort und decken verstecktes Material, Dursts Gefängnisanrufe und Interviews mit Zeugen auf, die sich bisher nicht gemeldet hatten.Der 2015 erschienene Welterfolg «The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst» deckte einen der berüchtigtsten ungelösten Kriminalfälle auf und enthüllte lange vergrabene Informationen, die während der jahrzehntelangen Ermittlungen des Filmemachers gegen den Immobilienmilliardär Robert Durst entdeckt wurden. Nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung der letzten Folge wurde Durst wegen des Mordes an seiner langjährigen Freundin Susan Berman in Los Angeles verhaftet. Die neue Doku berichtet akribisch über die fortgesetzten Ermittlungen während der nächsten acht Jahre, in denen Durst auf seinen Prozess wartete und vor Gericht saß, wobei neue Informationen aufgedeckt werden und der Fall der Staatsanwaltschaft verfolgt wird. Die Serie bringt Material ans Licht, darunter Interviews mit Mitarbeitern von Durst, die sich nie zuvor geäußert hatten, Telefongespräche, die Durst vom Gefängnis aus mit seinen Freunden, seiner Familie und seinen Anwälten führte, sowie Videomaterial aus dem Verhörraum, in dem die Staatsanwälte ihn nach seiner Verhaftung befragten. Die Serie enthält auch offene Interviews mit den Anwälten der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung sowie Interviews mit den Geschworenen und dem Richter des Prozesses.