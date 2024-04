Margot Robbie verfilmt «Monopoly»

Kino-News

Der neue Spielfilm entsteht in Zusammenarbeit mit Lionsgate.

Nach dem großen Erfolg von «Barbie» wird Produzentin Margot Robbie das nächste Projekt verfilmen. Robbies Firma LuckyChamp und ihr Geschäftspartner Tom Ackerley sowie Josie McNamara produzieren den Live-Action-Film, der auf dem Spiel von Hasbro Entertainment basiert. Lionsgate hält die Rechte an dem Brettspiel, nachdem es im Dezember 2023 den Verleiher eOne übernommen hat."Ich könnte mir kein besseres Produktionsteam für diese geliebte und kultige Marke vorstellen als LuckyChap", sagte Fogelson. "Sie sind außergewöhnliche Produzenten, die ihre Projekte mit großer Bedachtheit und Sorgfalt auswählen und sich Monopoly mit einem klaren Blickwinkel anschließen. Wir freuen uns sehr darauf, mit dem gesamten LuckyChap-Team an einem Projekt zu arbeiten, von dem wir alle glauben, dass es ihr nächster Blockbuster werden kann.""Monopoly ist eine Top-Immobilie - das Wortspiel ist durchaus beabsichtigt", sagte LuckyChap. "Wie alle besten geistigen Eigentumsrechte hat dieses Spiel seit Generationen weltweit Anklang gefunden, und wir freuen uns sehr darauf, dieses Spiel zusammen mit den wunderbaren Teams von Lionsgate und Hasbro zum Leben zu erwecken."Zev Foreman, Leiter der Filmabteilung von Hasbro Entertainment, sagte: "Als eines der kultigsten Spiele der Welt bietet Monopoly eine unglaubliche Plattform für die Erzählung von Geschichten. Wir sind begeistert, die einzigartige Vision von LuckyChap und Lionsgate an unserer Seite zu haben, um dieses historische Stück Populärkultur auf die große Leinwand zu bringen."