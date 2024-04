Neue Comedy-Serie von Tom Segura

US-Fernsehen

Der Schauspieler und Autor wird als Erzähler durch die sechsteilige Serie führen.

Der Streamingdienst Netflix kündigt eine neue Comedyserie von Tom Segura an. Die Serie geht noch in diesem Jahr in Produktion und wird 2025 Premiere haben. Bei der Serie handelt es sich um eine Komödie mit sechs Episoden, in deren Mittelpunkt Segura steht, der auch als Erzähler der Serie fungiert und uns in einer Reihe von Vignetten durch jede Episode führt.Die verdrehte komödiantische Sensibilität von Toms Stand-up ist die Kern-DNA dieser Serie, in der sich jede Geschichte auf eine urkomische und verstörende Weise entfaltet, die nur er sich vorstellen kann. Jeremy Konner wird als Hauptautor fungieren («Drunk History», «Another Period», «Waffles & Mochi»). Netflix hat die Serie auf der Grundlage eines Pilotfilms, den Tom vollständig produziert und geschrieben hat, übernommen. Rami Hachach führte bei dem Pilotfilm Regie. Tom Segura und Ryan Hall werden über YMH Studios produzieren.Segura ist in den STX-Filmen «Countdown» mit Elizabeth Lail, «Instant Family» mit Mark Wahlberg und Rose Byrne, «Opening Act» und «Flinch» zu sehen. Zu Seguras Fernsehrollen gehören «Workaholics», «Happy Endings», «Comedy Central Presents: Tom Segura», «Mash Up» und «How To Be A Grown Up».