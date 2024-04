RTL lässt neue «Dünentod»-Folgen produzieren

TV-News

Im kommenden Jahr zeigt RTL zwei neue Filme mit Hendrik Duryn und Pia Barucki. Das Kommissaren-Duo steht ab Mai vor der Kamera.

Mit dem Sendeplatz am „tödlichen Dienst-Tag“ hat RTL im vergangenen Jahr erfolgreich eine neue Programmmarke geschaffen, die die Krimi-Lücke der öffentlich-rechtlichen Sender ausnutzte. Den Grundstein für den Erfolg legte die von MadeFor produzierte Reihe, in der Hendrik Duryn als Hauptkommissar Tjark Wolf und Pia Barucki als Hauptkommissarin Femke Folkmer die Hauptrollen spielen. Nach zwei Filmen im vergangenen Jahr sendete die Kölner TV-Station in diesem Jahr drei neue Filme, die auf dem Gesamtmarkt erneut zu überzeugen wussten.RTL wird auch im kommenden Jahr auf «Dünentod» setzen, denn MadeFor gab nun bekannt, dass im Mai die Dreharbeiten für zwei neue Filme starten. Bis Anfang Juli produziert die Berliner Produktionsfirma die beiden 90-Minüter nach den Romanvorlagen von Sven Koch erneut an der Nordseeküste, in Berlin und Brandenburg. Die Ausstrahlung der neuen Fälle ist für das Frühjahr 2025 geplant.„Wir sind überglücklich über die kontinuierlich steigende Beliebtheit des «Dünentod»-Formats. Die Reihe hat sich mittlerweile zu einer festen Größe beim ‚Tödlichen – Dienstag‘ auf RTL entwickelt“, freut sich MadeFor-Produzent Mirko Schulze, der gemeinsam mit Nanni Erben und Gunnar Juncken die Produktion verantwortet. Executive Producer seitens RTL ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.