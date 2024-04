Frauenbasketball-Liga startet am 14. Mai

US-Fernsehen

Die reguläre Season wird auf ABC, ESPN und ESPN2 ausgestrahlt.

WNBA und ESPN kündigen Sendeplan und zusätzliche Programme für die reguläre Saison 2024 an. Im Mittelpunkt des Programms stehen der WNBA-Titelverteidiger Las Vegas Aces, der amtierende Commissioner's Cup presented by Coinbase-Champion New York Liberty und die Indiana Fever, die im WNBA-Draft 2024 achtmal die Nummer 1 der Gesamtwahl sein werden.Die Las Vegas Aces, die New York Liberty, die Indiana Fever, die Phoenix Mercury und die Connecticut Sun werden in der ersten Woche der WNBA in einem Doppelspiel zu sehen sein. Die WNBA und ESPN gaben bekannt, dass die 28. reguläre Saison der Liga, die am Dienstag, den 14. Mai beginnt, von 25 nationalen Übertragungen auf ABC, ESPN und ESPN2 begleitet wird. ESPN Deportes, das spanischsprachige Netzwerk von ESPN, wird während der Saison ausgewählte Spiele übertragen.In der kommenden Saison wird die WNBA mit ESPN zusammenarbeiten, um bis zu 52 Spiele zu zeigen, beginnend mit der regulären WNBA-Saison bis hin zu den WNBA-Playoffs mit bis zu 27 Spielen, einschließlich der WNBA Finals. Darüber hinaus wird das AT&T WNBA All-Star Game zum zweiten Mal in Folge zur Hauptsendezeit auf ABC aus Phoenix übertragen (20:30 Uhr Ostküstenzeit). Für zusätzliche Berichterstattung sorgt WNBA Countdown - ESPNs Pregame-Show, die während der WNBA-Postseason 2022 eingeführt wurde - und die in der regulären Saison mit mindestens zehn Ausgaben unmittelbar vor den Spielübertragungen zurückkehrt.