Sat.1 verzichtet auf «Big Brother»-Livestream

Am kommenden Samstag können die Zuschauer ein letztes Mal mit den Container-Bewohnern aufstehen.

Für Sat.1 macht sich die Ausstrahlung vonbislang nicht bezahlt. Die Entscheidungsshow am späten Montagabend lassen die Reichweiten und Einschaltquoten des Senders in den Keller sinken, auch die anschließenden Tageszusammenfassung sind spät in der Nacht kein Renner. Zuletzt setzte Sat.1 auch am Samstagmorgen auf die Reality-Show und übernahm zwischen 8:00 und 11:00 Uhr rund drei Stunden lang den 24/7-Livestream von Joyn . Auch hier blieb der Erfolg aus.Die mehrstündige Sendestrecke erreichte im linearen Programm zuletzt nur 110.000 Zuschauer, darunter nur 20.000 14- bis 49-jährige Seher. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel auf wirklich schlechte 1,7 Prozent. Sat.1 hat auf diese Ergebnisse nun reagiert und wird «Big Brother – Livestream» am kommenden Samstag, 13. April, zum letzten Mal ausstrahlen.Ab dem 20. April füllt man die entstandene Programmlücke mit bereits am Samstag beheimateten Formaten. Die morgendliche-Strecke dauert fortan von 4:45 bis 9:20 Uhr. Danach folgen die gewohnten fünf Episoden von, die sich nun bis 13:00 Uhr erstrecken. Das Nachmittagsprogramm besteht weiterhin aus-Wiederholungen, statt drei Folgen serviert Sat.1 nun fünf Ausgaben. Um 18:00 Uhr folgt regulärals Zweitverwertung.Ob sich mit dieser Programmierung allerdings die Quoten-Probleme lösen lassen, ist fraglich. Auch «Die Landarztpraxis» tat sich am vergangenen Samstag über Stunden hinweg schwer. Zwischen 11:19 und 12:48 Uhr wies die AGF Videoforschung durchschnittlich 0,00 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren aus. Bis 17:00 Uhr blieb der werbefinanzierte Privatsender mit «Die Landarztpraxis» und «Unser Leben, unser Geld» unter der 2-Prozent-Marke in der Zielgruppe hängen.