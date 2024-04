ProSieben nimmt österreichisches «Forsthaus Rampensau» ins Programm

TV-News

Die österreichische Version debütierte im Herbst 2022 bei Joyn. Nun beerbt die Reality-Show «Beauty & The Nerd» am späten Donnerstagabend.

«Germany’s Next Topmodel» bekommt im Mai ein neues Nachfolgeprogramm. Derzeit setzt ProSieben auf alte Folgen der Reality-Show «The Beauty & The Nerd», die sich am 25. April aus dem Programm verabschiedet. Ab Donnerstag, 2. Mai, zeigt der Unterföhringer Sender im Anschluss an die Modelsendung das österreichische Format. Die Sendung des ProSieben-Schwestersenders ATV debütierte vor zwei Jahren im österreichischen Fernsehen und ist auch bei Joyn verfügbar. Dort erschien im vergangenen Jahr auch ein deutscher Ableger, der bereits im linearen Fernsehen lief.In der ATV-Version ziehen insgesamt neun Promi-Paare, die aus der Society, der Social-Media- oder ATV-Welt bekannt sind, in ein Forsthaus ein. Dort stehen sie unter Dauerbeobachtung von 30 Kameras. Wer bis zum Ende durchhält, gewinnt 20.000 Euro. Teil des Casts waren unter anderem Reality-TV-Queen Tara Tabitha, Richard Lugners Bambi Bruckner, Promi-Friseur Josef Winkler, Tinderking Luis und «Teenager werden Mütter»-Skandalkandidatin Kerstin.Die erste von insgesamt sieben Folgen beginnt um 23:00 Uhr. «Forsthaus Rampensau Germany» lief zu Beginn des Jahres noch auf dem attraktiveren Sendeplatz um 20:15 Uhr. Dennoch war die deutsche Version kein Erfolgsgarant für ProSieben , durchschnittlich wurden 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gemessen. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 7,0 Prozent. Das Finale wurde aufgrund des «GNTM»-Starts auf den Mittwochabend verlegt.