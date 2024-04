Chris Brearton verlässt MGM+

Köpfe

Der Manager möchte sich neue Ziele suchen.

Die Amazon-Tochter Amazon MGM Studios hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass Chris Brearton das Unternehmen verlassen wird. In einem Memo an die Mitarbeiter teilte Mike Hopkins, Senior Vice President von Amazon Studios und Prime Video, mit, dass Brearton "sich entschieden hat, Amazon zu verlassen, um eine neue Chance außerhalb des Unternehmens wahrzunehmen"."In den vergangenen zwei Jahren habe ich miterlebt, wie Amazon für einen großen Teil der MGM-Familie zur neuen und erfolgreichen Heimat geworden ist", so Brearton in einem Memo an die Mitarbeiter. "Ich fühle mich unglaublich glücklich, dass ich als Markenmanager fungieren und Teil des Teams sein durfte, das diese historische Übernahme begleitet hat. Beflügelt von unserer dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Branche ist es für mich nun an der Zeit, mich meiner nächsten Herausforderung zu stellen und wieder etwas aufzubauen.Der Manager war zuletzt für den Streaming-Dienst MGM+ und die Produktionssparte MGM Alternative Television verantwortlich. Im Zuge seines Ausscheidens hat das Unternehmen einige von Breartons direkten Untergebenen umstrukturiert: MGM+, geleitet von Michael Wright und Josh McIvor, und MGM Television, geleitet von Lindsey Sloane, berichten nun an Kelly Day, Leiterin von Prime Video International. Die von Barry Poznik geleitete MGM Unscripted berichtet an Brad Beale, Leiter der Abteilung Global Content Licensing. Der Corporate Strategy Director von MGM berichtet nun an die Leiterin der Amazon Studios, Jennifer Salke, in der neu geschaffenen Position des Head of Global Strategy and Business Development, Amazon MGM Studios.