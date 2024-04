«Velma» geht Ende April weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max hat die zweite Staffel auf den 25. April datiert.

Die zweite Staffel der zehn Episoden umfassenden Max-Original-Zeichentrickserie für Erwachsenevon Warner Bros. Animation wird am Donnerstag, 25. April, ausgestrahlt. Als Crystal Cove von einem noch gruseligeren Geheimnis heimgesucht wird, muss Velma (Mindy Kaling) einen Weg finden, ihre Detektivarbeit mit den Anforderungen ihrer neu gewonnenen Popularität in Einklang zu bringen, bevor es zu spät ist.Währenddessen sind ihre treuen Freunde Daphne (Constance Wu), Norville (Sam Richardson) und Fred (Glenn Howerton) durch ihre eigenen persönlichen Kämpfe machtlos und schlimmer noch...Die Besetzung besteht aus Mindy Kaling, Glenn Howerton, Sam Richardson und Constance Wu in den Hauptrollen. Weitere Darsteller sind Russell Peters, Melissa Fumero, Sarayu Blue, Jane Lynch, Wanda Sykes, Cherry Jones, Frank Welker, Nicole Byer, Gary Cole, Andia Winslow und Sara Ramirez. Entwickelt wurde die Serie von Charlie Grandy. Ausführende Produzenten sind Charlie Grandy, Mindy Kaling, Howard Klein und Elijah Aron.