«Die große Terra X-Show» präsentiert sich erneut auf gutem Niveau

Quotennews

Wie auch die letzte Ausgabe war das ZDF-Format nun wieder gefragt. Das Erste tat sich hingegen mit der Ausstrahlung von «Charité» noch deutlich schwerer als am Tag zuvor.



Die gestrige Ausgabe vondrehte sich gestern ganz um faszinierende Inseln. Auf Sardinien gibt es beispielsweise auffällig viele Menschen, die über 100 Jahre alt sind und Grönland ist mit 2,16 Millionen Quadratkilometern die größte Insel der Welt. Rund um diese Themen mussten gestern die prominenten Rateteams mit Vanessa Mai, Jasna Fritzi Bauer, Till Reiners und Uwe Ochsenknecht ihr Wissen unter Beweis stellen. Moderator Johannes B. Kerner wurde von den Experten Harald Lesch und Uli Kunz unterstützt.Ende November war die letzte Folge ausgestrahlt worden, welche mit 3,52 Millionen Fernsehenden sowie soliden 14,2 Prozent Marktanteil so gut wie lange nicht mehr abgeschnitten hatte. Die 0,35 Millionen Jüngeren waren zudem bei passablen 6,5 Prozent gelandet. Mit 3,23 Millionen Menschen war die Reichweite zwar gestern leicht zurückgegangen, dennoch hielt sich der Marktanteil weiterhin bei 14,1 Prozent. Den 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang sogar eine Steigerung auf gute 7,7 Prozent Marktanteil. Somit lag man erstmals seit Juni 2022 wieder über dem Senderschnitt.Das Erste setzte hingegen die Ausstrahlung der inzwischen vierten Staffel der Dramaseriefort, welche am Tag zuvor begonnen hatte. Am Dienstag hatten noch 2,59 und 2,13 Millionen Interessenten für die beiden Ausgaben eingeschalten, doch gestern war das Publikum mit 1,92 sowie 1,69 Millionen Menschen nun deutlich kleiner. Somit verkleinerte sich der Marktanteil von mäßigen 8,4 auf maue 7,4 Prozent. Von den 0,25 Millionen Jüngeren, die in die Ausstrahlung starteten, waren bei der zweiten Folge nur noch 0,17 Millionen übrig. Hier war die Quote von akzeptablen 5,7 Prozent auf den Allzeittiefstwert von miesen 3,6 Prozent zurückgefallen.