Preisgekrönte Serie «Barcelona for Beginners» kommt im Juni nach Deutschland

TV-News

Aina Clotet wurde beim Canneseries-Festival als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. «Die Zweiflers», eine weitere ARD-Produktion, räumte sogar drei Preise ab und steht ebenfalls kurz vor dem Debüt.

Die ARD war beim diesjährigen International Series Festival von Cannes höchst erfolgreich. Die kommende Serie, die am 3. Mai in der ARD Mediathek erscheint ( Quotenmeter berichtete ), gewann drei Preise im Wettbewerb. Die Produktion von Turbokultur in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk (hr) wurde in den Kategorien „Beste Serie“, „Beste Musik“ und „High School Award for Best Series“ prämiert."Drei Preise für «Die Zweiflers» in Cannes! Das ist einfach sensationell, super-verdient und macht glücklich, weil dieses kluge, begabte Team rund um David Hadda eine Serie erschaffen hat, wie es sie nicht alle Tage gibt: Die Premiere in Cannes hat uns alle zum Lachen und Weinen im selben Moment gebracht. Gratulation! Wir freuen uns riesig. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf die Ausstrahlung freuen: Ab 3. Mai in der ARD Mediathek", so Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto Film.Ebenfalls erfolgreich war die internationale Koproduktion, an der der NDR SWR und WDR an der Produktion beteiligt waren. Beim Canneseries-Festival wurde Aina Clotet als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Clotet führte bei der spanisch-deutsch-schwedisch-finnischen Reihe gemeinsam mit Mar Coll, Sara Fantova und Celia Giraldo auch Regie und verfasste zusammen mit Valentina Viso und Daniel González das Drehbuch. Auch diese Serie, die aus acht Episoden besteht und im Original «This is not Sweden» heißt, steht kurz vor ihrem Debüt in Deutschland. In der ARD Mediathek erscheint die Miniserie 21. Juni. Neben NDR, SWR und WDR waren auch die europäischen öffentlich-rechtlichen Sender RTVE (Spanien), TV3 (Spanien/Katalonien), den NDR, für SVT (Schweden) und YLE (Finnland) an der Serie beteiligt. Die Produktion verantworteten die beiden spanischen Firmen Funicula Films und Nanouk Films sowie das schwedische Unternehmen Anagram Films.In «Barcelona for Beginners – Familie und andere Katastrophen», so der vollständige Titel in der ARD Mediathek, geht es um eine Familie, die in die grünen Hügel Barcelonas zieht, um ein perfektes Umfeld in idyllischer Gemeinschaft mit anderen Familien für die Kinder zu schaffen. Konflikte werden gemeinsam in Gruppentherapie aufgearbeitet. Nur die schwedische Nachbarin, bei der alles noch ein bisschen perfekter zu sein scheint, nimmt nicht teil. Als sich ausgerechnet der Sohn der Schwedin aus dem Fenster stürzt, brechen bei Mariana (Clotet) lange verdrängte Ängste aus und in der scheinbar heilen Welt bricht das Chaos aus.