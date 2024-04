Super League bleibt bei Sky

England

Der Fernsehsender wird 44 von 132 Partien im Programm ausstrahlen.

Sky hat sich die Übertragungsrechte für bis zu 44 Spiele der Women's Super League für die Saison 2024/25 gesichert, mehr als jeder andere Sender. Die Verlängerung der Partnerschaft bedeutet, dass Sky-Abonnenten auch in der nächsten Saison die besten Teams und die besten Spielerinnen der Liga sehen können.Neben der Women's Super League bietet Sky Sports in jeder Saison ein konkurrenzloses Angebot an heimischem Fußball, darunter 128 der besten Spiele der Premier League, über 1.000 Spiele der EFL, darunter alle Partien des League Cups, sowie die wichtigsten Spiele der SPFL und SWPL.Jonathan Licht, Managing Director von Sky Sports, sagt: "Es ist eine äußerst spannende Zeit für den Frauenfußball in diesem Land. Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit der Women's Super League mit mehr Spielen als jeder andere Sender ist eine fantastische Nachricht für die Kunden von Sky Sports. Die Zuschauerzahlen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen, und wir sind stolz auf unseren Beitrag zum Wachstum des Spiels und des Frauensports im Allgemeinen, denn wir haben im vergangenen Jahr 70 % aller Live-Spiele auf unseren Kanälen gezeigt."Mehr Menschen als je zuvor verfolgen den Frauenfußball und interessieren sich für ihn. Seit der ersten Partnerschaft von Sky Sports mit der Women's Super League im Jahr 2021 haben sich die Zuschauerzahlen im Pay-TV vervierfacht. Das Manchester-Derby am 23. März 2024 erreichte in der Spitze fast 0,60 Millionen Zuschauer und im Durchschnitt 0,49 Millionen Abonnenten.