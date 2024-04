Meghan Markle geht zu Netflix

US-Fernsehen

Beim Streaminganbieter soll die ehemalige Schauspielerin eine Lifestyle-Serie moderieren.

Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, wird beim US-Streamingdienst Netflix zwei neue Shows moderieren. Markle hat einen umfassenden Vertrag mit dem Streamingdienst abgeschlossen, die Projekte werden von ihrer eigenen Firma Archewell Productions produziert. Bisher gibt es weder einen Titel noch ein Veröffentlichungsdatum.Die Lifestyle-Serie soll die Welten Kochen, Gärtnern, Unterhaltung und Freundschaft verbinden. Als Showrunnerin fungiert Leah Hariton («Selena + Chef»), als Regisseur Michael Steed («My Next Guest Needs No Introduction», «Anthony Bourdain: Parts Unknown»). Produziert wird die Serie von der Intellectual Property Corporation von Sony Pictures Television, zu den ausführenden Produzenten gehören Meghan, Hariton, Chanel Pysnik von Archewell sowie Aaron Saidman und Eli Holzman von IPC.Nach Informationen von „Variety“ und „Deadline“ wird eine Sendung über die U.S. Open Polo Championship in Wellington, Florida, gedreht. Die Zuschauer werden einen noch nie dagewesenen Zugang zur Welt des professionellen Polosports erhalten. Der Sport, der vor allem für seine Ästhetik und sein gesellschaftliches Umfeld bekannt ist, wird den Vorhang lüften und die Härte und Leidenschaft des Sports, die Spieler und alles, was für einen Wettkampf auf höchstem Niveau notwendig ist, einfangen. Miloš Balać («Welcome to Wrexham») fungiert als Showrunner und ausführender Produzent neben Meghan, Prinz Harry, Psynik, Ian Samplin und Andrew Fried, Sarina Roma und Dane Lillegard von Boardwalk Pictures.