Primetime-Check

War «Charité» am Ende doch noch ein Erfolg? Punktete ProSieben mit «Germany’s Next Topmodel»?

Das Erste enttäuschte: Zwischen 20.15 und 21.55 Uhr verfolgten 1,49 und 1,32 Millionen Menschen die zwei letzten-Folgen, die 6,2 und 5,4 Prozent Marktanteil holten. Bei den jungen Menschen wurden 4,0 und 2,2 Prozent generiert. Im Anschluss sahen 1,13 Millionen Menschen, eheauf 1,19 Millionen kam. Beim Gesamtpublikum verbuchten die Formate 5,2 und 6,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,7 und 5,8 Prozent erzielt.Der-Auftakt fand vor 4,87 Millionen Menschen statt, danach sahen 3,62 Millionen ZDF-Zuschauer das. Die Marktanteile beliefen sich auf 20,1 sowie 16,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 sowie 4,4 Prozent erzielt. ProSieben setzte auf, das mit 1,56 Millionen Menschen einen Staffeltiefstwert verbuchte. 0,85 Millionen Zusehenden aus der Zielgruppe waren dabei, das ist ebenfalls ein neuer Tiefpunkt. 17,6 Prozent Marktanteil wurden verbucht.brachte RTL 1,51 Millionen Zuschauer sowie 8,1 Prozent in der Zielgruppe. Die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und West Ham United interessierte 3,25 und 4,21 Millionen, bei den Umworbenen fuhr man 16,5 und 22,4 Prozent Marktanteil ein. Sat.1 startete, das für 1,58 Millionen Menschen interessant war. Die von Jörg Pilawa moderierte Sendung fuhr 8,2 Prozent in der Zielgruppe ein.Bei RTLZWEI holtenund0,58 respektive 0,38 Millionen Menschen, in der Zielgruppe wurden 4,1 und 1,7 Prozent erzielt.zählte danach noch 0,17 Millionen sowie 1,8 Prozent bei den jungen Menschen.undlockten 0,61 und 0,48 Millionen Menschen zu Kabel Eins. Die Fernsehstation erreichte 4,8 und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.VOX startete mitin den Abend. Der Spielfilm verzeichnete 0,80 Millionen Zuschauer und sicherte sich 6,7 Prozent Marktanteil.schnappte sich im Anschluss 7,7 Prozent in der Zielgruppe. Bei den Gesamtzuschauern wurden 0,30 Millionen verbucht.