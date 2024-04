ZDF dreht zwei neue «Mit Herz und Holly»-Filme

TV-News

Wie bei den ersten beiden Filmen führt erneut Wolfgang Eißler Regie.

Weit über vier Millionen Zuschauer verfolgten im November 2023 die beiden Debüt-Filme der „Herzkino“-Reihe, womit sich die studio.TV.film-Produktion auf einem ordentlichen Niveau auf dem Sendeplatz einordnete. Mit Marktanteilen von jeweils etwas mehr als 14 Prozent traf man den Senderschnitt der Mainzer TV-Station. Nun gab das ZDF an, auch in diesem Jahr auf Inka Friedrich als erfahrene Landärztin Dr. Katrin Herz und Karoline Teska als ihre jüngere Kollegin Dr. Holly Sass zu setzten.Zwischen dem 16. April und 14. Juni laufen die Dreharbeiten für zwei neue Filme, die erneut Ende des Jahres am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollen. Zu dem bekannten Ensemble gehören neben den beiden Hauptdarstellerinnen unter anderen auch Joachim Raaf, Max Woelky und Jaecki Schwarz. Aglaia Szyszkowitz wird zudem in einer Episodenrolle im ersten Film als Katrins Schulfreundin und Patientin vor der Kamera stehen.Auf den Regiestuhl kehrt Wolfgang Eißler zurück, der auch schon die ersten beiden «Mit Herz und Holly»-Filme inszenierte. Die Drehbücher schrieben Birgit Maiwald und Antje Huhs, das ZDF machte aber keine Angaben zu den Inhalten der neuen Folgen. Milena Maitz und Nikola Bock sind die Produzentinnen, Verena von Heereman hat die ZDF-Redaktion.