Hannes Jaenicke spielt in dritter «Dr. Nice»-Staffel mit

In Kürze starten die Dreharbeiten für sechs neue Folgen der „Herzkino“-Reihe.

Wenn in wenigen Wochen das ZDF drei neue Filme der „Herzkino“-Reiheam 5., 12. und 19. Mai sendet, steht längst fest, dass die Serie mit Patrick Kalupa als genialer Arzt mit dem kantigen Charakter fortgesetzt wird. Bereits Ende Februar ließ der Mainzer Sender wissen, dass die dritte Staffel im kommenden Jahr aus sechs 90-Minütern bestehen werde. Die Dreharbeiten für die Filme starten in der kommenden Woche am 16. April und sind bis 11. November angesetzt.Neben Patrick Kalupa kehren Josefine Preuß, Maximilian Grill, Brigitte Zeh, Bruno F. Apitz, Idil Üner, Hedi Kriegeskotte und Merlin Sandmeyer in ihre Rollen zurück. Neu zum Cast in der dritten Staffel stößt zudem Hannes Jaenicke, der einen Psychiater mimt. Unter der Regie von Christian Theede, Ulrike Grote und Kerstin Ahlrichs finden die Dreharbeiten im Raum Flensburg und Berlin statt. Die Drehbücher liefern Simon X. Rost und Elke Rössler, Robert Gold und Malina Nwabuonwor.Die ersten beiden «Dr. Nice»-Filme liefen im April 2023 und waren auf Anhieb ein Erfolg für das ZDF . Den ersten Streifen verfolgten 5,28 Millionen Zuschauer, der zweite steigerte die Reichweite auf 5,38 Millionen, sodass sich der Marktanteil von 17,4 auf 18,0 Prozent erhöhte. Auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren bewegte man sich mit 6,6 und 7,6 Prozent auf einem soliden Niveau. «Dr. Nice» ist eine Produktion von Dreamtool Entertainment, als Produzent fungiert Stefan Raiser, Producerin ist Sibylle Illner.