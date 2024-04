Laura Kampf  Makerin, Webvideoproduzentin und Podcasterin

YouTuber

Sie ist die wohl bekannteste deutsche Makerin und inzwischen auch international bekannt. Ihre Heimwerk-Projekte teilt sie auf ihrem YouTube-Kanal mit zahlreichen Zuschauern.

Die Heimwerkerin und Künstlerin Laura Kampf hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie ist in der Maker-Szene aktiv, also stellt zahlreiche Dinge selbst her oder baut bereits existierende Gegenstände mit dem Einsatz aktueller Technik um. So verkaufte sie ihre selbstgebauten Möbel und Lampen, aber startete gleichzeitig auch ihre Karriere als Webvideoproduzentin. Auf ihrem YouTube-Kanal, der inzwischen 825.000 Abonnenten zählt, dokumentiert sie ihre zahlreichen DIY-Projekte. Zudem hat sie mittlerweile auch einen eigenen Podcast und hatte auch bereits einige TV-Auftritte.Laura Kampf wurde am 15. August 1983 in Köln geboren und wuchs im nordrhein-westfälischen Wiehl auf. Durch ihre Familie kam sie nicht zum Handwerk, denn ihr Vater war Jurist, ihre Mutter Hausfrau. Dennoch hatte sie schon immer eine große Leidenschaft fürs Bauen. Durch YouTube-Tutorials brachte sie sich unzählige Dinge selbst bei. Nach ihrem Abitur entschied sich Kampf zunächst für eine Ausbildung zur Mediengestalterin, ursprünglich wollte sie jedoch Kameraassistentin werden. Im Jahr 2006 wechselte sie dann an die Fachhochschule Düsseldorf und studierte dort bis 2012 Kommunikationsdesign. Sie belegte ein Seminar, in dem Alltagsgegenstände kreiert werden sollten. Dort baute sie eine Tätowiermaschine und wusste plötzlich, was sie machen wollte. So suchte sich Kampf eine eigene Werkstatt und fing an, Lampen und Möbel zu bauen. Diese waren nicht für die breite Masse gedacht, stattdessen wollte sie einzigartige Produkte herstellen, wie sie ihr in den Sinn kamen, auch wenn sie vielleicht nicht den Geschmack von jedem trafen.Schnell wurde ihr klar, dass sie auch online aktiv werden musste, wenn sie mit ihrem Business eine Chance haben wollte. Ihr YouTube-Kanal ging im August 2015 online und von Anfang an startete sie mit englischen Videos, um mehr Menschen anzusprechen und da die Maker-Szene im englischsprachigen Raum stärker vertreten ist. Es entstanden Walnusslampen, ein Lichttisch, einklappbare Schlüssel, ein Bott aus einer Streichholzschachtel, ein fahrender Sandwichtoaster und zahlreiche weitere Projekte. Das Video über das „Beer Bike“, ein Fahrrad, mit welchem man Bierkästen transportieren kann, ist mit inzwischen 6,8 Millionen Aufrufen das gefragteste Video auf ihrem Kanal. Auch ein Video über einen selbstentwickelten Bootsmotor kam sehr gut an. Zahlreiche Zuschauer verfolgten auch, wie die Webvideoproduzentin einen alten Wohnwagen kaufte, diesen umbaute und dort für einige Zeit lebte. Danach folgte eine Reihe, in welcher Kampf ihr eigenes Tiny Haus baute. Aktuell teilt sie vor allem Videos von der Renovierung eines 120 Jahre alten Hauses. Die Heimwerkerin ist mit der US-amerikanischen Drehbuchautorin und Filmproduzentin Corinne Brinkerhoff verheiratet.Über die Jahre hinweg arbeitete Kampf auch mit anderen bekannten Makern zusammen, allen voran mit dem US-Amerikaner Adam Savage. 2017 trat sie in dessen Reihe „Adam Savage’s One Day Builds“ auf und besuchte daraufhin einige Maker Faires, wodurch sie einem zunehmend internationalen Publikum bekannt wurde. 2019 half sie zudem mit, als die schwedische Makerin Simone Giertz ihren Tesla in einen Pickup-Truck umzuwandeln. In diesem Jahr wurde sie außerdem für den Goldene Kamer Digital Award in der Kategorie „Best of Education & Coaching“ nominiert, den sie 2020 dann auch gewann. Für KiKA produzierte die Makerin zusammen mit Johannes Büchs zwei Staffeln von «Schrott or Not». 2018 gab es bei der «Sendung mit der Maus» mit „Lauras Machgeschichten“ zu sehen. Seit 2020 ist sie mit dem Format regelmäßig in der Sendung zu sehen und wurde zu einem festen Bestandteil des Moderatorenteams. Nebenbei betreibt Kampf einen Online-Shop, in welchem neben Merch mit ihrem Logo, auch ein Maßstab, ein selbstentwickeltes Maßband und eine Art Taschenmesser mit zahlreichen Funktionen erhältlich sind. Außerdem veröffentlicht Kampf seit Mai 2019 gemeinsam mit der Schriftstellerin Melanie Raabe den Podcast „Raabe & Kampf“ rund um Themen wie Kunst, Kreativität und das Dasein als Freiberuflerinnen.