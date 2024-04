«Genial daneben» bleibt im Soll

Quotennews

Doch mit «Glücksrad» und «Nightwash» ist man in Grünwald nicht froh. Die Marktanteile waren sehr enttäuschend.

Bereits seit Ende Februar 2024 setzt RTLZWEI am Donnerstagabend auf. Die Show mit Hugo Egon Balder fährt verlässliche, aber nicht überragende Zahlen ein. In der siebten Folge sahen 0,58 Millionen Menschen ab drei Jahren, wie Ariane Alter, Torsten Sträter und Özcan Cosar eine Frage zu den sogenannten „Blitztitten“ beantworten mussten. Das Ergebnis führte zu 2,4 Prozent Marktanteil. Auch Hella von Sinnen und Wigald Boning waren mit von der Partie und sorgten für 0,20 Millionen sowie 4,1 Prozent Marktanteil.Sonya Kraus und Guido Cantz zockten mit sechs neuen Kandidaten eine Runde. In den vergangenen Wochen fuhr man 0,63 sowie 0,45 Millionen Zusehende ein, die dritte Ausgabe erreichte nun 0,38 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 1,6 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,09 Millionen, der Marktanteil wurde auf 1,7 Prozent beziffert.Vor acht Tagen blieben lediglich 0,18 Millionen Menschen fürdran, Atze Schröder, Ben Schafmeister, Kristina Bogansky und Leila Ladari lockten diese Woche 0,17 Millionen Zuschauer an. Die Comedyshow auf RTLZWEI verbuchte 0,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen sorgte man für 0,08 Millionen, der Marktanteil war mit 1,8 Prozent weiterhin ungenügend.Bereits die 313. Ausgabe vonlief bei RTLZWEI auf dem 17.05-Uhr-Slot. Dieses Mal stand Pascals 22. Geburtstag an, bei dem der Mannheimer seiner Mutter Petra seine neue Freundin Tina vorstellen wollte. Dies ließen sich 0,25 Millionen Menschen nicht entgehen, sodass die Grünwalder Fernsehstation auf 2,5 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe waren 0,08 Millionen dabei, das bedeutete 6,1 Prozent Marktanteil.