Marc Maron geht zu Golf-Comedy

US-Fernsehen

Die Serie wird derzeit beim Streaming-Dienst AppleTV+ entwickelt.

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ wechselt Marc Maron zu der neuen Golf-Comedy-Serie von AppleTV+, in der bereits Owen Wilson mitspielt. Die Serie wurde im März angekündigt, auch Peter Dager soll eine Rolle spielen. Jason Keller hat die Serie entwickelt und fungiert auch als ausführender Produzent.Wilson spielt die Rolle des Pryce Cahill, beschrieben als "ein abgehalfterter Ex-Profigolfer, dessen Karriere vor 20 Jahren vorzeitig endete. Nachdem er seinen Job in einem Sportgeschäft in Indiana verloren und seine Frau ihn verlassen hat, setzt Pryce alles auf ein 17-jähriges Golfphänomen (Dager), das in Schwierigkeiten steckt.Maron spielt Mitts, Pryces besten Freund und ehemaligen Caddy. Apple hat die Serie mit 10 Episoden in Auftrag gegeben. Der Schauspieler ist bereits in «Glow» zu sehen und war mit «Maron» vier Staffeln lang auf IFC zu sehen.