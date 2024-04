ProSieben plant Ende Mai Super-Sport-Wochenende

TV-News

Motorsport, Eishockey und American Football – die «ran»-Sportredaktion bekommt Ende Mai alle Hände voll zu tun.

Wenn am letzten April-Wochenende die DTM in Oschersleben in die neue Saison startet, ist auch wieder ProSieben als übertragender Sender aktiv. Das zweite Saison-Rennen auf dem Lausitzring findet einen Monat später vom 24. bis 26. Mai statt. An jenem Wochenende wird der Unterföhringer Privatsender ebenfalls auf die DTM-Übertragung setzen – doch nicht nur das. Geplant ist dank zahlreicher Sportrechte ein „Super-Sport-Wochenende“, das mit dem DTM-Qualifying am 25. Mai um 13:00 Uhr beginnt.Da auf jenes Wochenende auch das Ende der Eishockey-WM mit den beiden Halbfinals am Samstag und dem Spiel um Platz 3 und dem Finale am Sonntag sowie der Saisonstart der European League of Football (ELF) fällt, verspricht ProSieben insgesamt 18 Stunden Live-Berichterstattung. Am Samstag zeigt man nach dem Qualifying ab 14:00 Uhr das erste Halbfinale des Eishockey-Turniers, um 16:45 Uhr folgt das DTM-Rennen. Ab 18:05 Uhr endet der erste Sporttag mit dem 2. Eishockey-Halbfinale, das bis circa 21:00 Uhr dauern wird.Am Sonntag, 26. Mai, beginnt der Tag erneut mit der DTM um 13:00 Uhr. zwei Stunden später ist das Spiel um Platz 3 gesetzt. Da sich das Platzierungsspiel mit der ELF-Partie zwischen Stuttgart Surge und Munich Ravens überschneidet, gibt es das Football-Spiel in voller Länge bei ProSieben Maxx ProSieben steigt ab 17:40 Uhr in die Übertragung ein. Zur besten Sendezeit steigt dann das Finale der Eishockey-WM, Face-off in Prag ist um 20:20 Uhr. Alle Sportereignisse gibt es auch parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream zu sehen.„Das gab es noch nie auf ProSieben. Ein ganzes Sportwochenende mit insgesamt 18 Stunden Live-Berichterstattung. Schon mal vielen Dank an unser tolles «ran»-Team, das das Super-Sport-Wochenende für uns auf den Bildschirm bringt. Internationales Eishockey, europäischer Football und nationaler Motorsport. Ich weiß, was ich am letzten Mai-Wochenende schaue“, so ProSieben-Senderchef Hannes Hiller.