ZDF legt Talk-Format «Auf der Couch» mit neuen Hosts neu auf

TV-News

Nach dem Wechsel von Leon Windscheid zu «Terra Xplore» übernehmen Muriel Böttger und Lukas Klaschinski die Moderation. Zwei neue Folgen sind ab sofort in der Mediathek abrufbar.

Vor drei Jahren startete das ZDF das für die Mediathek angelegte Talkformat, in dem zwei grundlegend verschiedene Meinungen aufeinandertrafen. Im Setting einer Paarberatung und unter der Betreuung des Psychologen und Moderators Leon Windscheid sollten die Personen miteinander ins Gespräch kommen. Seit dem Wechsel von Windscheid zu «Terra Xplore» Anfang des vergangenen Jahres wurde es still um «Auf der Couch». Nun legt das ZDF die Sendung neu auf.Ab sofort stehen zwei neue Folgen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit. Windscheid ist dafür aber nicht zur Sendung zurückkehrt, vielmehr übernehmen Muriel Böttger und Lukas Klaschinski diese Moderation und damit die psychologische Leitung des Talks. Böttger ist Speakerin, Podcasterin und Psychologin und widmet sich der positiven Psychologie, der Wissenschaft des guten Lebens. Klaschinski ist Psychologe, Moderator, Speaker und Autor. Ihn treibe an, zu verstehen, wie Menschen fühlen, denken und handeln, wie das ZDF mitteilt.Thema der ersten Sendung ist „Brauchen wir höhere Steuern für Reiche?“, über das Paschew Kader, Unternehmensgründer, Geschäftsführer und Mitglied der CSU, mit Cansın Köktürk, Sozialarbeiterin, Autorin und Mitglied der Linkspartei, diskutieren. Auf der Couch in Folge zwei, die sich um die Frage „Zerstört Gen Z die Arbeitswelt?“ dreht, sitzt die 24-jährige Ivana Tadić, Personalerin und Teil der Generation Z, sowie Robin Kiera (41 Jahre), Unternehmer und Teil der Generation Y.