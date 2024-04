«Kühlschrank öffne dich!» rettet sich zum Staffelfinale aus dem Tief

Quotennews

Die Rückkehr in der Vorwoche hatte ernüchternde Resultate mit sich gebracht. Auch gestern waren die Resultate nicht zufriedenstellend, aber man war zumindest wieder etwas besser aufgestellt.



Nach einer fast zweimonatigen Pause warin der vergangenen Woche nochmal zurückgekehrt. Mit einer weiteren Folge am gestrigen Abend stand nun endgültig das Finale der zweiten Staffel an. Hierbei mussten Viktoria Fuchs und Haya Molcho im kulinarischen Duell gegen Matthias Gfrörer und Lucki Maurer ran. Eine der Herausforderungen war es, aus den Inhalten des Kühlschranks der LKW-Fahrerin Jessy einen gesunden Proviant für eine Truck-Tagestour der Thüringerin zu zaubern.Nach der Pause war das Format in der Vorwoche enttäuschend zurückgekehrt. Die 0,77 Millionen Fernsehenden ließen mit mäßigen 3,1 Prozent Marktanteil noch viel Luft nach oben. 0,20 Millionen Jüngere sowie niedrige 3,7 Prozent Marktanteil hatten zudem den schwächsten Wert des Formats überhaupt bedeutet. Und auch zum Finale konnte dieses Ergebnis mit 0,76 Millionen Interessenten gestern nicht mehr angehoben werden. Dennoch fiel die Quote mit akzeptablen 3,5 Prozent wieder etwas besser aus. Und auch die 0,24 Millionen Umworbenen konnten sich aus dem Tief retten und landeten mit einem Zuwachs von zwei Prozentpunkten nun bei passablen 5,7 Prozent.lief dann im Anschluss ab 22.35 Uhr in dieser Woche als Wiederholung und hatte das Thema „Schlemmen: Around the World!“ mit dabei. Hierfür blieben noch 0,47 Millionen Neugierige auf Sat.1 . Der Marktanteil verkleinerte sich somit auf mäßige 3,3 Prozent. Zudem musste sich der Sender bei den 0,10 Millionen Werberelevanten mit einem Rückgang auf ernüchternde 3,5 Prozent abfinden.