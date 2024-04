Nick will seine Mutter beim Entzug unterstützen

Soap-Check

Bei «Köln 50667» sorgt Luise für einen Denkansatz bei Nick, denn er hat schon viel für seine drogensüchtige Mutter getan.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Hendrik plagen Schuldgefühle wegen der Fehldiagnose des Gehirntumors seiner Schwester vor 15 Jahren. Britta will deswegen für Hendrik eine anstehende OP verschieben, aber er lehnt ab. Doch er hat sich überschätzt.Ana ist erleichtert, als sich der Verwalter von Gut Thalheim bereit erklärt, nach Bichlheim zu kommen. Da Ana jedoch ihr Handy vergessen hat und Philipps Akku leer ist, können sie den Pannendienst nicht informieren und müssen zu Fuß zum „Fürstenhof“ zurückkehren. Obwohl sie zu spät kommen, erweist sich das Gespräch mit dem Verwalter als äußerst informativ, und Ana ist sich sicher, dass sie das Gestüt wieder aufbauen will. Philipp ist sofort bereit, sie dorthin zu begleiten. Im Überschwang der Gefühle will er in der Beziehung den nächsten Schritt gehen.Monika macht aus großer Angst einen neuen Termin bei ihrem Hausarzt aus. Könnte der blutige Husten ein Anzeichen für eine Krebserkrankung sein? Katharina ist enttäuscht, als Monika zugibt, dass sie nicht beim Arzt war. Theresa kann Monika ein wenig beruhigen, die sich größte Sorgen macht, weil sie Blut gehustet hat.Ringo ist sicher, dass Fynn nur bei Easy und ihm bleibt, weil er Angst davor hat, seine Mutter kennenzulernen. Selbstlos greift Ringo zu drastischen Mitteln... Henry gerät mit Nadine aneinander, als er Ronja aus einer Bredouille zu helfen versucht. Im Rahmen der Wiedergutmachung wird Henry mit einer Entdeckung belohnt... Stella ist erleichtert, als Paco ihr ihren Alleingang nicht übelnimmt. Aber bleibt Stellas Tat wirklich ohne böse Folgen?Chiara versucht, Simone aus dem Weg zu gehen. Doch so einfach ist das nicht... Justus und Richard vermuten, dass Kilian etwas gegen Simone in der Hand hat. Auf der Suche danach wird es brenzlig... Maximilian hält wegen eines Notfalls allein die Stellung im Lokal. Ausgerechnet jetzt muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden...Jonas und Flo überspielen beide einen peinlichen Moment. Während Jonas Sorge hat, Flo könnte jetzt checken, dass er Gefühle für sie hat, fragt die sich tatsächlich, ob Jonas mehr als nur Freundschaft für sie empfindet... Fieberhaft suchen Emily und Moritz nach einem Weg, wie sie ihr Problem lösen können. Dank Paul und Tuner scheint es schließlich eine Möglichkeit zu geben, bei der sie keinen finanziellen Verlust machen.Der Erbe eines Familienunternehmens verstirbt auf mysteriöse Art und Weise. Für die Kommissarin Thomsen steht fest: Das war Mord. Jasmin macht sich große Vorwürfe wegen ihrer Fahrerflucht und möchte ihren Fehler wiedergutmachen. Natalie wittert nicht nur die Chance, ihrer Tochter zu helfen, sondern ganz nebenbei Wahlkampf zu betreiben.Nach einem Gespräch mit Luise wird Nick noch einmal bewusst, was er alles für seine Mutter aufgegeben hat. Er ruft sie an und fordert sie auf, endlich ihr Drogenproblem in den Griff zu bekommen. Nick will sie dabei unterstützen. Das erzählt er auch Lea, der er begegnet, als er seine letzten Sachen aus dem Loft holt. Anschließend kehrt Nick nach Hause zurück, wo er zu seiner großen Überraschung aber nur auf Collin trifft. Von Nicks Mutter fehlt jede Spur. Im Wohnzimmer entdeckt er einen Abschiedsbrief von ihr.Mike plagt das schlechte Gewissen, seit er Milla gebeichtet hat, dass er jetzt doch Brunos Story abkauft. Er ist von seiner Unschuld überzeugt und ist sich sicher, dass er nur im falschen Moment am falschen Ort war. Seitdem herrscht zwischen Mike und Milla jedoch Funkstille. Milla hat kein Wort mehr mit ihrem Ehemann gewechselt und ihn das ganze Wochenende über links liegen gelassen. Mikes Nerven liegen so langsam blank – können die beiden nicht einfach noch mal quatschen?