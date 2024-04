Apple verlängert «Monarch: Legacy of Monsters»

US-Fernsehen

Außerdem möchte der Streamingdienst von Warner Bros. Television mehrere Spin-Offs haben.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die weltweit erfolgreiche Monsterverse-Serievon Legendary Entertainment und Warner Bros. Television für eine zweite Staffel verlängert worden ist. Aufgrund des großen Erfolges hat Apple TV+ einen neuen Vertrag mit Legendary Entertainment über mehrere Serien abgeschlossen, der eine zweite Staffel von «Monarch» beinhaltet und mehrere Spinoff-Serien, die auf dem Franchise basieren."«Monarch: Legacy of Monsters» hat einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen, Köpfen und der Vorstellungskraft von Zuschauern auf der ganzen Welt hinterlassen, angeführt von der Brillanz von Chris, Matt, Kurt, Wyatt und dem unglaublich begabten und talentierten Cast und Kreativteam", sagte Morgan Wandell, Leiter der internationalen Entwicklung von Apple TV+. "Wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, dass die Zuschauer in der zweiten Staffel nicht nur noch mehr Nervenkitzel erleben können, sondern sich auch auf epische, neue Reisen im Franchise begeben, während wir das Monsterverse von Legendary erweitern."Nach dem donnernden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichgemacht hat, und der schockierenden Enthüllung, dass Monster real sind, folgt «Monarch: Legacy of Monsters» verfolgt zwei Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimnisvollen Organisation namens Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, welterschütternde Ereignisse in unserem Leben nachhallen können.Die kommende Staffel von «Monarch: Legacy of Monsters» wird von den Showrunnern und Co-Schöpfern Chris Black und Matt Fraction produziert, zusammen mit Joby Harold und Tory Tunnell von Safehouse Pictures, sowie Matt Shakman, Andrew Colville und Jen Roskind. Hiro Matsuoka und Takemasa Arita sind die ausführenden Produzenten im Auftrag von Toho Co, Ltd, dem Eigentümer der Godzilla-Figur. Toho lizenzierte die Rechte an Legendary Entertainment für «Monarch: Legacy of Monsters» lizenzierte Toho die Rechte an Legendary Entertainment, was ein natürliches Nebenprodukt ihrer langjährigen Beziehung zur Filmreihe ist.